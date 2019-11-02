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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 02 ноября 2019
Торино
02.11.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
70'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
Желтая карточка
А. Белотти
90'
+3
70'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Базелли
68'
Желтая карточка
К. Ансальди
63'
57'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
54'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
О. Эйна
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
13
Лянко
3
Бремер
4
Иццо
14
Ансальди
34
Эйна
33
Базелли
8
Мейте
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
3-4-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
4
де Лигт
7
Куадрадо
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
Остались в запасе
Торино
Ювентус
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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