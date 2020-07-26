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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 26 июля 2020
Ювентус
26.07.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
45+7'
К. Роналду
67'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
90'
+1
Замена
Г. Марони
️️️️
Г. Рамирес
Пенальти не реализован!
К. Роналду
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
А. Рабьо
86'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
80'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Пьянич
78'
Замена
Д. Ругани
️️️️
М. де Лигт
78'
77'
Вторая желтая
М. Торсбю
74'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Я. Янкто
Желтая карточка
Ф. Бернардески
69'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бернардески
67'
66'
Желтая карточка
Я. Янкто
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
45'
+7
45'
+6
Желтая карточка
Л. Тонелли
45'
+3
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
М. Пьянич
45'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
40'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Данило
29'
22'
Замена
М. Лери
️️️️
Ю. Хабот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
13
Данило
8
Матюиди
12
Рабьо
15
Пьянич
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
3-2-3-1-1
25
Аудеро
26
Тонелли
3
Ауджелло
24
Хабот
23
Депаоли
4
Йошида
17
Линетти
2
Торсбю
21
Янкто
11
Рамирес
27
Квальярелла
4
де Лигт
24
Ругани
24
Ругани
4
де Лигт
15
Пьянич
30
Бентанкур
30
Бентанкур
15
Пьянич
13
Данило
10
Бернардески
10
Бернардески
13
Данило
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
11
Рамирес
33
Марони
33
Марони
11
Рамирес
24
Хабот
7
Лери
7
Лери
24
Хабот
21
Янкто
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Янкто
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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