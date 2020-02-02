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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 02 февраля 2020
Ювентус
02.02.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
40'
К. Роналду (П)
80'
К. Роналду (П)
90+1'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
ГОЛ! 3:0!
М. де Лигт
Пас отдал
П. Дибала
90'
+1
89'
Замена
К. Агудело
️️️️
П. Лирола
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
88'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Коста
83'
80'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
80'
73'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
П. Кутроне
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
67'
60'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Р. Геззаль
50'
Желтая карточка
Р. Геззаль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
40'
39'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
Л. Бонуччи
35'
33'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
12
Рабьо
30
Бентанкур
15
Пьянич
7
Куадрадо
11
Коста
7
Роналду
9
Игуаин
4-1-2-1-1
44
Игор
14
Лирола
2
Пеццелла
11
Чеккерини
29
Дальберт
5
Пульгар
18
Геззаль
24
Бенасси
14
Кьеза
10
Кутроне
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
11
Коста
10
Бернардески
10
Бернардески
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
14
Лирола
7
Агудело
7
Агудело
14
Лирола
10
Кутроне
23
Соттиль
23
Соттиль
10
Кутроне
18
Геззаль
28
Влахович
28
Влахович
18
Геззаль
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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