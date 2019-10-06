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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 06 октября 2019
Интер
06.10.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
18'
Л. Мартинес (П)
4'
П. Дибала
80'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
Н. Барелла
90'
Желтая карточка
М. Весино
88'
85'
Желтая карточка
М. Пьянич
84'
Желтая карточка
Э. Джан
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. Бентанкур
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Мартинес
78'
71'
Замена
Э. Джан
️️️️
П. Дибала
62'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Хедира
62'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Годин
54'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Сенси
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Мартинес
18'
13'
Желтая карточка
А. Сандро
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
8
Сенси
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
3-4-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
8
Матюиди
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
2
Годин
95
Бастони
95
Бастони
2
Годин
8
Сенси
15
Весино
15
Весино
8
Сенси
10
Мартинес
21
Политано
21
Политано
10
Мартинес
21
Дибала
23
Джан
23
Джан
21
Дибала
10
Бернардески
30
Бентанкур
30
Бентанкур
10
Бернардески
28
Хедира
9
Игуаин
9
Игуаин
28
Хедира
Остались в запасе
Интер
Ювентус
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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