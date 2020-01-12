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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 12 января 2020
Рома
12.01.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
68'
Д. Перотти (П)
3'
М. Демирал
10'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
Желтая карточка
А. Флоренци
90'
+4
Желтая карточка
Н. Калинич
83'
Желтая карточка
Б. Кристанте
82'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Перотти
82'
69'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
69'
Замена
Данило
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Перотти
68'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
66'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Д. Ундер
️️️️
Н. Дзаньоло
36'
32'
Желтая карточка
М. де Лигт
Желтая карточка
Д. Манчини
26'
19'
Замена
М. де Лигт
️️️️
М. Демирал
Желтая карточка
А. Коларов
15'
13'
Желтая карточка
М. Пьянич
10'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Ж. Верету
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Демирал
Пас отдал
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
24
Флоренци
24
Диавара
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
3-5-2
13
Щесны
19
Бонуччи
28
Демирал
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Матюиди
15
Пьянич
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Дибала
7
Роналду
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Ундер
7
Ундер
10
Дзаньоло
8
Перотти
9
Калинич
9
Калинич
8
Перотти
28
Демирал
4
де Лигт
4
де Лигт
28
Демирал
21
Рэмзи
13
Данило
13
Данило
21
Рэмзи
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Рома
Ювентус
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Ювентус
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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