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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 01 августа 2020
Ювентус
01.08.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Рома
5'
Г. Игуаин
23'
Н. Калинич
44'
Д. Перотти (П)
52'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Д. Вриони
️️️️
Г. Игуаин
79'
73'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Перотти
Замена
К. Пинсольо
️️️️
В. Щесны
72'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Ф. Бернардески
72'
56'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Б. Кристанте
56'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Н. Дзаньоло
56'
Замена
Жуан
️️️️
Р. Ибаньес
54'
Желтая карточка
Б. Кристанте
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Перотти
Пас отдал
Н. Дзаньоло
Замена
М. Демирал
️️️️
Л. Бонуччи
51'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Рабьо
51'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Перотти
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Перотти
40'
Желтая карточка
К. Смоллинг
23'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
Д. Ругани
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Рабьо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
24
Ругани
19
Бонуччи
7
Фработта
13
Данило
39
Мураторе
8
Матюиди
12
Рабьо
98
Дзанимачча
10
Бернардески
9
Игуаин
3-2-3-2
13
Фузато
6
Смоллинг
3
Ибаньес
17
Фасио
77
Дзаппакоста
33
Калафьори
4
Кристанте
12
Вильяр
10
Дзаньоло
9
Калинич
8
Перотти
9
Игуаин
9
Вриони
9
Вриони
9
Игуаин
10
Бернардески
99
Оливьери
99
Оливьери
10
Бернардески
13
Щесны
25
Пинсольо
25
Пинсольо
13
Щесны
19
Бонуччи
28
Демирал
28
Демирал
19
Бонуччи
12
Рабьо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
12
Рабьо
8
Перотти
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Перотти
3
Ибаньес
15
Жуан
15
Жуан
3
Ибаньес
4
Кристанте
18
Сантон
18
Сантон
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Ундер
7
Ундер
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Ювентус
Рома
52
Весли
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
42
Дауда Петерс
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Генрих Мхитарян
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
52
Весли
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
42
Дауда Петерс
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ювентус - Рома
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
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