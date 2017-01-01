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    «Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов

    «Ювентус» намерен продать этим летом полузащитника Блейза Матюиди, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб хотел бы заработать на трансфере французского хавбека 20-25 миллионов евро.

    Интерес к 32-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Монако».

    • Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года.
    • За два сезона он провел 88 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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