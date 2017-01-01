«Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов

«Ювентус» намерен продать этим летом полузащитника Блейза Матюиди, сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб хотел бы заработать на трансфере французского хавбека 20-25 миллионов евро.
Интерес к 32-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Монако».
- Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года.
- За два сезона он провел 88 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.