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    Corriere di Torino: «Ювентус» договорился о новых контрактах с Буффоном, Кьеллини и Матюиди

    В ближайшее время «Ювентус» намерен продлить контракты с тремя футболистами. Речь идет о Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини и Блейзе Матюиди, информирует Sport24 со ссылкой на Corriere di Torino.

    Договоренности уже достигнуты, документы будут подписаны позже. Сейчас Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    • 42-летний Буффон провел в сезоне 11 матчей, пропустил девять голов.
    • Кьеллини в рамках сезона принял участие в трех матчах.
    • Матюиди сейчас болен коронавирусной инфекцией.

    Источник: Sport24

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    22.03.2020 15:33
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