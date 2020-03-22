Corriere di Torino: «Ювентус» договорился о новых контрактах с Буффоном, Кьеллини и Матюиди

В ближайшее время «Ювентус» намерен продлить контракты с тремя футболистами. Речь идет о Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини и Блейзе Матюиди, информирует Sport24 со ссылкой на Corriere di Torino.

Договоренности уже достигнуты, документы будут подписаны позже. Сейчас Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса.