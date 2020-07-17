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    «Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков

    «Ювентус» рассматривает возможность ухода этим летом восьми футболистов, утверждает Tuttosport.

    По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

    За счет расставания с указанными игроками «Ювентус» рассчитывает омолодить состав и сэкономить на зарплатном фонде.

    Что касается входящих трансферов, то действующий лидер Серии А изучает кандидатуры Аркадиуша Милика («Наполи»), Федерико Кьезы («Фиорентина») и Николо Дзаньоло («Рома»).

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      Stream Lost 19 минут назад

      К сожалению текучка кадров в итальянском гранде продолжается... прекращать пора Ювентусу собирать по свободным агентам футболистов... что касается списка, то все по делу, никого собственно и не жалко, пора ребятам отправляться на заработки денег в денежные страны... и конечно же вслед за футболистами должен отправиться и Маурицио Сарри..

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      Рейтинг: +8983

      Skull_Boy 40 минут назад

      А Рабье на пару с Ремзи оставить вы что серьезно

      0
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      Рейтинг: +4396

      Alekxei Z. 1 час назад

      Список покидающих должен возглавлять Сарри...

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