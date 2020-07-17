«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков

«Ювентус» рассматривает возможность ухода этим летом восьми футболистов, утверждает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

За счет расставания с указанными игроками «Ювентус» рассчитывает омолодить состав и сэкономить на зарплатном фонде.

Что касается входящих трансферов, то действующий лидер Серии А изучает кандидатуры Аркадиуша Милика («Наполи»), Федерико Кьезы («Фиорентина») и Николо Дзаньоло («Рома»).