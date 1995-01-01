Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1).

На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Аргентинец передал повязку Роналду, но португалец не стал надевать ее, вручив повязку полузащитнику Блейзу Матюиди.