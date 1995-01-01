Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»

Вообще-то слышал от известных футболистов,что капитана меняют только в одном случае,при получении травмы.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1).
На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Аргентинец передал повязку Роналду, но португалец не стал надевать ее, вручив повязку полузащитнику Блейзу Матюиди.
- Роналду в матче с «Удинезе» забил два гола.
- В этом сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 Серии А, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.