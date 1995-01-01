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    Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1).

    На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Аргентинец передал повязку Роналду, но португалец не стал надевать ее, вручив повязку полузащитнику Блейзу Матюиди.

    • Роналду в матче с «Удинезе» забил два гола.
    • В этом сезоне 34-летний португалец принял участие в 13 Серии А, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1477

      playsh 44 минуты назад

      Вообще-то слышал от известных футболистов,что капитана меняют только в одном случае,при получении травмы.

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      Рейтинг: +13121

      bset 1 час назад

      Опять новости из ничего штампуют. Обычно капитаны и вице-капитаны оговариваются заранее, а Роналду получил повязку, как находившийся в тот момент рядом с Игуаином, чтобы как раз передать известному до матча вице-капитану.

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