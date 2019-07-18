«Ювентус» может обменять Матюиди, Канселу и Косту на Погба

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что туринский клуб готов обменять футболиста на защитника Жоау Канселу и полузащитников Блейза Матюиди и Дугласа Косту.