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    «Ювентус» может обменять Матюиди, Канселу и Косту на Погба

    «Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

    Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что туринский клуб готов обменять футболиста на защитника Жоау Канселу и полузащитников Блейза Матюиди и Дугласа Косту.

    • В начале июля агент футболиста Мино Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».
    • По данным Mirror, «Ман Юнайтед» хочет выручить 200 миллионов евро за футболиста.
    • Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2757

      Yev 59 минут назад

      А-ааааааа, достали уже этими погбами и неймарами! Когда же эта Санта-Барбара закончится?! На кого поменять это говно? Блин, как же прокакал Балотелли что у него не было таких пиарщиков. Тоже бы сейчас сиськи мял куда ему пойти и кому отдаться.

      0
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      Рейтинг: +104

      Artemka444 1 час назад

      канселу нужен

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