«Ювентус» может обменять Матюиди, Канселу и Косту на Погба

А-ааааааа, достали уже этими погбами и неймарами! Когда же эта Санта-Барбара закончится?! На кого поменять это говно? Блин, как же прокакал Балотелли что у него не было таких пиарщиков. Тоже бы сейчас сиськи мял куда ему пойти и кому отдаться.
«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что туринский клуб готов обменять футболиста на защитника Жоау Канселу и полузащитников Блейза Матюиди и Дугласа Косту.
- В начале июля агент футболиста Мино Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».
- По данным Mirror, «Ман Юнайтед» хочет выручить 200 миллионов евро за футболиста.
- Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.