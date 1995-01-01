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    Райола подтвердил желание Погба покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил о желании своего клиента сменить команду этим летом.

    «Все в клубе, от тренера до владельца, знают о желании и готовности Погба двигаться дальше. Мы работаем над этим. Все знают, что он чувствует», – сказал Райола.

    Интерес к французу проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

    • Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В минувшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: The Times

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