Райола подтвердил желание Погба покинуть «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил о желании своего клиента сменить команду этим летом.
«Все в клубе, от тренера до владельца, знают о желании и готовности Погба двигаться дальше. Мы работаем над этим. Все знают, что он чувствует», – сказал Райола.
Интерес к французу проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».
- Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.