Райола подтвердил желание Погба покинуть «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил о желании своего клиента сменить команду этим летом.

«Все в клубе, от тренера до владельца, знают о желании и готовности Погба двигаться дальше. Мы работаем над этим. Все знают, что он чувствует», – сказал Райола.

Интерес к французу проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».