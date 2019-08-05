«Ювентус» готов обменять Манджукича и Матюиди на Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус» в обмен на нескольких игроков туринской команды.
«Ювентус» хочет включить в сделку по Погба нападающего Марио Манджукича и хавбека Блейза Матюиди, пишет Tuttosport. Переходу может поспособствовать агент французского полузащитника Мино Райола.
Ранее «МЮ» отказал «Реалу» в обмене Погба на Хамеса Родригеса с доплатой. Также сообщалось, что «Ювентус» может обменять Матюиди, Жоау Канселу и Дугласа Косту на Погба.
- В начале июля Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».
- По данным Mirror, «Юнайтед» хочет выручить 200 миллионов евро за футболиста.