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    «Ювентус» готов обменять Манджукича и Матюиди на Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус» в обмен на нескольких игроков туринской команды.

    «Ювентус» хочет включить в сделку по Погба нападающего Марио Манджукича и хавбека Блейза Матюиди, пишет Tuttosport. Переходу может поспособствовать агент французского полузащитника Мино Райола.

    Ранее «МЮ» отказал «Реалу» в обмене Погба на Хамеса Родригеса с доплатой. Также сообщалось, что «Ювентус» может обменять Матюиди, Жоау Канселу и Дугласа Косту на Погба.

    • В начале июля Райола подтвердил информацию о том, что игрок хочет покинуть «МЮ».
    • По данным Mirror, «Юнайтед» хочет выручить 200 миллионов евро за футболиста.

    Источник: Tuttosport

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