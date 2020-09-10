Алексей Миранчук: «Матюиди звал в «Ювентус»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как его звал в «Ювентус» бывший полузащитник команды Блейз Матюиди. Сейчас француз выступает за американский «Интер».

«Почему меня хотели купить итальянские команды? Потому что я забил «Ювентусу». Это юмор, конечно, но не знаю. Наверное, потому что правда играли с итальянской командой, после этого и стали присматриваться. Матюиди говорил: «Приезжай к нам!» – сказал Миранчук Нобелю Арустамяну.