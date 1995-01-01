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    Алексей Миранчук: «Матюиди звал в «Ювентус»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как его звал в «Ювентус» бывший полузащитник команды Блейз Матюиди. Сейчас француз выступает за американский «Интер».

    «Почему меня хотели купить итальянские команды? Потому что я забил «Ювентусу». Это юмор, конечно, но не знаю. Наверное, потому что правда играли с итальянской командой, после этого и стали присматриваться. Матюиди говорил: «Приезжай к нам!» – сказал Миранчук Нобелю Арустамяну.

    • Миранчук заключил с «Аталантой» контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.
    • Сумма трансфера – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +424

      кран 43 минуты назад

      Как он только устоял после таких уговоров...

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