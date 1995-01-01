Роналду, Пьянич и еще пять игроков «Ювентуса» пропустят матч против «СПАЛ»

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри определился с заявкой команды на матч 32-го тура Серии А против «СПАЛ».

В состав по разным причинам не включены сразу семь игроков основного состава – Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Блейз Матюиди, Дуглас Коста, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Полностью заявка выглядит следующим образом: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Кокколо, Гоцци, Хедира, Бентанкур, Кастанос, Кавилья, Дибала, Куадрадо, Кен, Бернардески, Мавидиди.