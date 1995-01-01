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    Роналду, Пьянич и еще пять игроков «Ювентуса» пропустят матч против «СПАЛ»

    Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри определился с заявкой команды на матч 32-го тура Серии А против «СПАЛ».

    В состав по разным причинам не включены сразу семь игроков основного состава – Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Блейз Матюиди, Дуглас Коста, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

    Полностью заявка выглядит следующим образом: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Кокколо, Гоцци, Хедира, Бентанкур, Кастанос, Кавилья, Дибала, Куадрадо, Кен, Бернардески, Мавидиди.

    • Матч «СПАЛ» – «Ювентус» состоится в субботу, 13 апреля, в 16:00 по московскому времени.
    • Туринцам достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно стать чемпионом Италии.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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