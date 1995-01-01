Роналду, Пьянич и еще пять игроков «Ювентуса» пропустят матч против «СПАЛ»

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри определился с заявкой команды на матч 32-го тура Серии А против «СПАЛ».
В состав по разным причинам не включены сразу семь игроков основного состава – Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Блейз Матюиди, Дуглас Коста, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Полностью заявка выглядит следующим образом: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Кокколо, Гоцци, Хедира, Бентанкур, Кастанос, Кавилья, Дибала, Куадрадо, Кен, Бернардески, Мавидиди.
- Матч «СПАЛ» – «Ювентус» состоится в субботу, 13 апреля, в 16:00 по московскому времени.
- Туринцам достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно стать чемпионом Италии.