Матч 20 тура бразильской Серии A между «Ремо» и «Виторией» пройдет 27 июля 2026 года в Белене на стадионе «Мангалейра». Хозяева находятся в зоне вылета на 19-м месте с 18 очками, но имеют неплохую атакующую статистику – семь голов в пяти последних матчах, хотя их оборона регулярно пропускает. Гости расположились на 11-й строчке с 26 баллами и демонстрируют стабильность, не проигрывая в семи из девяти последних встреч, а их защита действует надежно. Сможет ли «Ремо» использовать преимущество домашнего поля и свою голевую серию, чтобы прервать неудачную серию в очных встречах с «Виторией», или гости продолжат свое доминирование и добьются победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Ремо» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускает в 10 из 12 последних встреч. Однако в атаке хозяева действуют результативно – семь голов за пять игр (в среднем 1.40), и они забивают в шести из восьми последних матчей. Лучший бомбардир Алеф Манга забил пять мячей в 21 встрече, но его результативность недостаточна для спасения команды. В очных встречах с «Виторией» у «Ремо» нет явного преимущества – они проиграли в последней встрече, хотя в предыдущих матчах в низших дивизионах результаты были разными. Домашняя поддержка на «Мангалейре» может помочь, но их нестабильная защита ставит под сомнение их способность добиться победы.

«Витория» подходит к игре с более сбалансированными показателями: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр отличается 1.20 раза. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 1.00 гола за матч. Лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 13 мячей в 26 встречах и является главной угрозой для обороны хозяев. В очных встречах с «Ремо» «Витория» забивает в трех последних матчах против этого соперника, что дает им психологическое преимущество. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Ботафого» (0:0), показав надежную оборону, и теперь стремятся вернуться к победам.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Витория» имеет более сбалансированную игру, стабильную форму и преимущество в очных встречах, тогда как «Ремо» нестабилен в обороне и редко добивается положительных результатов против этого соперника. Хозяева наверняка создадут моменты, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии гостей. Победа «Витории» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Витория» имеет преимущество в последнее время, забивая «Ремо» в трех последних матчах и побеждая в последней встрече. Хотя в истории низших дивизионов результаты были разными, текущая форма гостей выглядит убедительнее: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей, тогда как «Ремо» пропускает в 10 из 12 последних встреч и находится в зоне вылета. Это указывает на то, что «Витория» должна продолжить свою успешную серию и добиться победы.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Витория» сумеет обыграть «Ремо» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество в форме, сбалансированную игру и успешную статистику очных встреч. Хозяева находятся в зоне вылета и имеют проблемы в обороне, тогда как гости стабильно набирают очки и редко проигрывают. Учитывая, что «Ремо» пропускает в среднем 1.60 гола за матч, а «Витория» забивает 1.20, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Витории» за 3.35 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Ремо» и «Виторией» состоится 27 июля 2026 года в Белене на стадионе «Мангалейра» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.