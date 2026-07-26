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«Ремо» – «Витория»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

26 июля 2026 9:11
Ремо - Витория
27 июл. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Победа «Витории»
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Ремо» и «Виторией» пройдет 27 июля 2026 года в Белене на стадионе «Мангалейра». Хозяева находятся в зоне вылета на 19-м месте с 18 очками, но имеют неплохую атакующую статистику – семь голов в пяти последних матчах, хотя их оборона регулярно пропускает. Гости расположились на 11-й строчке с 26 баллами и демонстрируют стабильность, не проигрывая в семи из девяти последних встреч, а их защита действует надежно. Сможет ли «Ремо» использовать преимущество домашнего поля и свою голевую серию, чтобы прервать неудачную серию в очных встречах с «Виторией», или гости продолжат свое доминирование и добьются победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Ремо» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускает в 10 из 12 последних встреч. Однако в атаке хозяева действуют результативно – семь голов за пять игр (в среднем 1.40), и они забивают в шести из восьми последних матчей. Лучший бомбардир Алеф Манга забил пять мячей в 21 встрече, но его результативность недостаточна для спасения команды. В очных встречах с «Виторией» у «Ремо» нет явного преимущества – они проиграли в последней встрече, хотя в предыдущих матчах в низших дивизионах результаты были разными. Домашняя поддержка на «Мангалейре» может помочь, но их нестабильная защита ставит под сомнение их способность добиться победы.

«Витория» подходит к игре с более сбалансированными показателями: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр отличается 1.20 раза. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 1.00 гола за матч. Лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 13 мячей в 26 встречах и является главной угрозой для обороны хозяев. В очных встречах с «Ремо» «Витория» забивает в трех последних матчах против этого соперника, что дает им психологическое преимущество. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Ботафого» (0:0), показав надежную оборону, и теперь стремятся вернуться к победам.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Витория» имеет более сбалансированную игру, стабильную форму и преимущество в очных встречах, тогда как «Ремо» нестабилен в обороне и редко добивается положительных результатов против этого соперника. Хозяева наверняка создадут моменты, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии гостей. Победа «Витории» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Витория» имеет преимущество в последнее время, забивая «Ремо» в трех последних матчах и побеждая в последней встрече. Хотя в истории низших дивизионов результаты были разными, текущая форма гостей выглядит убедительнее: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей, тогда как «Ремо» пропускает в 10 из 12 последних встреч и находится в зоне вылета. Это указывает на то, что «Витория» должна продолжить свою успешную серию и добиться победы.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо

Составы команд
Не сыграют
Ремо
Точно не сыграют
Марллон
ЦЗ
Под вопросом
Eduardo Melo
ЦФ
Жоао Лукас
ПЗ
Патрик де Паула
ОП
Витория
Точно не сыграют
Камутанга
ЦЗ
Dudu
Эммануэль Мартинес
АП
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Под вопросом
Anderson Pato
ЦП
Айтор Канталапьерда
ПВ
Edu
ЦЗ
Риччели
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Витория» сумеет обыграть «Ремо» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество в форме, сбалансированную игру и успешную статистику очных встреч. Хозяева находятся в зоне вылета и имеют проблемы в обороне, тогда как гости стабильно набирают очки и редко проигрывают. Учитывая, что «Ремо» пропускает в среднем 1.60 гола за матч, а «Витория» забивает 1.20, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Витории» за 3.35 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Ремо» и «Виторией» состоится 27 июля 2026 года в Белене на стадионе «Мангалейра» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Ремо» – «Витория»: смотреть онлайн

3.35
Победа «Витории»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Витория Ремо
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