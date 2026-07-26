Матч 20 тура бразильской Серии A между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» пройдет 27 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Альянс Парке». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 44 очками, имеют больше всех побед в турнире (13) и находятся в отличной форме – четыре победы подряд и восьмиматчевая голевая серия. Гости расположились на 13-й строчке с 25 баллами, но их оборона выглядит надежно – всего два пропущенных гола в пяти последних матчах, хотя атака оставляет желать лучшего. Сможет ли «Атлетико Минейро» прервать свою неудачную серию в очных встречах с «Палмейрасом» (пять матчей без побед) и навязать борьбу лидеру на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепят лидерство? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Палмейрас» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а голевая серия насчитывает восемь матчей подряд. Лучший бомбардир Хосе Лопес забил 15 мячей в 39 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. Хозяева имеют в активе больше всех побед в турнире (13) и побеждают в четырех последних матчах, что подтверждает их лидерский статус. В очных встречах с «Атлетико Минейро» «Палмейрас» не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает в этих встречах. Оборона команды также выглядит надежно – в среднем 0.60 пропущенного гола за последние пять игр, что позволяет им уверенно контролировать ход встречи. В прошлом туре «Палмейрас» обыграл «Коритибу» (3:1) на выезде, подтвердив свою боеспособность и отличную форму.

«Атлетико Минейро» подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру), а лучший бомбардир Бернард Анисио отметился лишь пятью мячами в 30 встречах, что говорит о низкой индивидуальной результативности. Однако оборона гостей выглядит надежно – всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), и они не проигрывают в пяти из семи последних встреч. В очных встречах с «Палмейрасом» у «Атлетико Минейро» негативная статистика – они не могут победить в пяти последних матчах и регулярно пропускают от хозяев. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Баией» (1:1), что показало их проблемы в атаке, хотя оборона сработала надежно.

С учетом всех факторов победа «Палмейраса» выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на надежную оборону гостей. Хозяева имеют преимущество формы, атаки и статистики личных встреч, тогда как гости не могут забить в очных матчах с лидером. «Атлетико Минейро» наверняка попытается сыграть на контратаках, но их низкая результативность вряд ли позволит им отобрать очки у лучшей команды чемпионата. Победа «Палмейраса» с разницей как минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Палмейрас» уверенно доминирует, не проигрывая «Атлетико Минейро» в пяти последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма хозяев (четыре победы подряд) и их мощная атака указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Атлетико Минейро», несмотря на надежную оборону, не может забить хозяевам в последних матчах, что делает их аутсайдерами в этой встрече.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Палмейрас» сумеет обыграть «Атлетико Минейро» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, продолжая свою успешную серию в очных встречах и укрепляя лидерство в таблице. Хозяева имеют преимущество формы, атаки и статистики личных встреч, тогда как гости не могут забить в очных матчах с лидером. Учитывая, что «Палмейрас» забивает в среднем 2.20 гола за матч, а «Атлетико Минейро» забивает всего 1.00, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Палмейраса» с форой (-1) за 2.13 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» состоится 27 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Альянс Парке» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.