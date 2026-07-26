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«Палмейрас» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

26 июля 2026 9:21
Палмейрас - Атлетико Минейро
27 июл. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
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2.13
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» пройдет 27 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Альянс Парке». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 44 очками, имеют больше всех побед в турнире (13) и находятся в отличной форме – четыре победы подряд и восьмиматчевая голевая серия. Гости расположились на 13-й строчке с 25 баллами, но их оборона выглядит надежно – всего два пропущенных гола в пяти последних матчах, хотя атака оставляет желать лучшего. Сможет ли «Атлетико Минейро» прервать свою неудачную серию в очных встречах с «Палмейрасом» (пять матчей без побед) и навязать борьбу лидеру на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепят лидерство? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Палмейрас» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а голевая серия насчитывает восемь матчей подряд. Лучший бомбардир Хосе Лопес забил 15 мячей в 39 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. Хозяева имеют в активе больше всех побед в турнире (13) и побеждают в четырех последних матчах, что подтверждает их лидерский статус. В очных встречах с «Атлетико Минейро» «Палмейрас» не проигрывает в пяти последних матчах и стабильно забивает в этих встречах. Оборона команды также выглядит надежно – в среднем 0.60 пропущенного гола за последние пять игр, что позволяет им уверенно контролировать ход встречи. В прошлом туре «Палмейрас» обыграл «Коритибу» (3:1) на выезде, подтвердив свою боеспособность и отличную форму.

«Атлетико Минейро» подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру), а лучший бомбардир Бернард Анисио отметился лишь пятью мячами в 30 встречах, что говорит о низкой индивидуальной результативности. Однако оборона гостей выглядит надежно – всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), и они не проигрывают в пяти из семи последних встреч. В очных встречах с «Палмейрасом» у «Атлетико Минейро» негативная статистика – они не могут победить в пяти последних матчах и регулярно пропускают от хозяев. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Баией» (1:1), что показало их проблемы в атаке, хотя оборона сработала надежно.

С учетом всех факторов победа «Палмейраса» выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на надежную оборону гостей. Хозяева имеют преимущество формы, атаки и статистики личных встреч, тогда как гости не могут забить в очных матчах с лидером. «Атлетико Минейро» наверняка попытается сыграть на контратаках, но их низкая результативность вряд ли позволит им отобрать очки у лучшей команды чемпионата. Победа «Палмейраса» с разницей как минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Палмейрас» уверенно доминирует, не проигрывая «Атлетико Минейро» в пяти последних матчах и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма хозяев (четыре победы подряд) и их мощная атака указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Атлетико Минейро», несмотря на надежную оборону, не может забить хозяевам в последних матчах, что делает их аутсайдерами в этой встрече.

Личные встречи
33% (9)
41% (11)
26% (7)
36
Забитых мячей
30
1.33
В среднем за матч
1.11
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
04.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
3 : 2
20.07.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
2 : 1
29.09.2024
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0 : 3
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Палмейрас
0 : 2
20.10.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
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1 : 1
29.05.2023
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Бразилия. Серия А, 28 тур
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0 : 1
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2 : 0
26.02.2021
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Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
3 : 0
02.11.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
1 : 1
06.10.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
12.05.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
11.11.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
3 : 2
22.07.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
09.09.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
0 : 0
04.06.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.11.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
0 : 1
24.07.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
24.08.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
2 : 2
10.05.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
0 : 2
09.11.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
11.08.2014
Палмейрас
Южноамериканский Кубок, 1/4 финала
Палмейрас
2 : 0
11.11.2010
Атлетико Минейро
Южноамериканский Кубок, 1/4 финала
Атлетико Минейро
1 : 1
28.10.2010
Палмейрас
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Составы команд
Не сыграют
Палмейрас
Точно не сыграют
Александр Барбоза
ЦЗ
Келлвен
ПЗ
Рамон Соса
ЛВ
Атлетико Минейро
Точно не сыграют
Лео Дуарте
ЦЗ
Алан Франко
ЦП
Índio
ЦП
Patrick
ЦП
Под вопросом
Алан Минда
ПВ
Анхело Пресиадо
ПЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Палмейрас» сумеет обыграть «Атлетико Минейро» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, продолжая свою успешную серию в очных встречах и укрепляя лидерство в таблице. Хозяева имеют преимущество формы, атаки и статистики личных встреч, тогда как гости не могут забить в очных матчах с лидером. Учитывая, что «Палмейрас» забивает в среднем 2.20 гола за матч, а «Атлетико Минейро» забивает всего 1.00, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Палмейраса» с форой (-1) за 2.13 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Палмейрасом» и «Атлетико Минейро» состоится 27 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Альянс Парке» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Палмейрас» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

2.13
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Палмейрас
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