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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Палмейрас
Атлетико Минейро - Палмейрас: обзор матча 29 сентября 2022
Атлетико Минейро
29.09.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
51'
М. Серкейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Палмейрас
90'
Замена
Жорже
️️️️
Э. Атуэста
85'
Замена
Гарсия
️️️️
Майке
84'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Рони
84'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Дуду
77'
Желтая карточка
Дуду
Замена
Отавио
️️️️
Аллан
76'
Замена
К. Павон
️️️️
Кено
76'
72'
Желтая карточка
М. Серкейра
Замена
И. Фернандес
️️️️
Жаир
67'
64'
Замена
Табата
️️️️
Г. Скарпа
62'
Желтая карточка
Луан
Замена
А. Кардек
️️️️
Э. Саша
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Серкейра
Пас отдал
Г. Скарпа
Замена
Адемир
️️️️
Додо
46'
Желтая карточка
М. Сарачо
44'
Желтая карточка
Додо
41'
Желтая карточка
Жаир
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
16
Додо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Палмейрас
5
Навес
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
3-2-2-3
22
Эверсон
25
Мариано
6
Силва
21
Жемерсон
8
Жаир
29
Аллан
11
Сарачо
7
Халк
20
Кено
8
Саша
16
Додо
3-3-3
14
Ломба
26
Серкейра
13
Кушчевич
13
Луан
12
Майке
20
Атуэста
22
Пикерес
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
29
Аллан
94
Отавио
94
Отавио
29
Аллан
8
Жаир
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Жаир
16
Додо
7
Адемир
7
Адемир
16
Додо
8
Саша
14
Кардек
14
Кардек
8
Саша
20
Кено
7
Павон
7
Павон
20
Кено
92
Дуду
9
Наварро
9
Наварро
92
Дуду
20
Атуэста
6
Жорже
6
Жорже
20
Атуэста
33
Рони
77
Лопес
77
Лопес
33
Рони
10
Скарпа
10
Табата
10
Табата
10
Скарпа
12
Майке
2
Гарсия
2
Гарсия
12
Майке
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Палмейрас
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Палмейрас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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