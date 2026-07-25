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«Баия» – «Коринтианс»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

25 июля 2026 10:08
Баия - Коринтианс
26 июл. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
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2.10
Победа «Баии»
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Баией» и «Коринтиансом» пройдет 26 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева занимают шестое место с 30 очками и показывают впечатляющую атакующую игру – 11 голов в пяти последних матчах и голевая серия, насчитывающая уже 11 встреч подряд. Гости расположились на седьмой строчке с 27 баллами, выиграли три последних матча и также стабильно забивают в семи турах подряд. Сможет ли «Баия» использовать преимущество домашнего поля и свою успешную статистику в очных встречах, чтобы обыграть набравший ход «Коринтианс», или гости продолжат свою победную серию и добьются успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии команд из верхней части таблицы и почему матч обещает быть ярким и результативным?

Кто победит в матче

«Баия» подходит к игре в отличной форме: команда не проигрывает в трех последних матчах, забивает в 11 встречах подряд и в среднем отличается 2.20 раза за последние пять игр. Лучший бомбардир Лусиано забил восемь мячей в 22 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями, что делает ее менее предсказуемой. Важнейшим козырем хозяев является домашняя статистика: в очных встречах с «Коринтиансом» на «Фонте Нова» «Баия» не проигрывает в семи из девяти последних матчей и забивает в трех последних играх против этого соперника. Однако оборона хозяев небезупречна – команда пропускает в 13 из 15 последних матчей, что дает гостям шанс на гол. В прошлом туре «Баия» сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (1:1), подтвердив свою стабильность, но не сумев добиться победы.

«Коринтианс» также находится в прекрасной форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в семи турах подряд и в среднем отличается 1.60 раза за последние пять игр. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 0.80 гола за матч, а в пяти последних играх пропустили всего четыре мяча. Лучший бомбардир Юри Алберто забил семь голов в 29 матчах, но его результативность в последнее время снизилась. В очных встречах с «Баией» «Коринтианс» также имеет свои аргументы: они забивают в шести последних матчах против этого соперника, что говорит о способности поражать ворота хозяев даже на выезде. Однако в гостях у «Баии» им редко удается побеждать, и это может стать решающим фактором.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на хорошую форму гостей. «Баия» имеет преимущество домашнего поля, мощную атаку и успешную статистику личных встреч на своем поле, тогда как «Коринтианс», хотя и стабилен, редко побеждает в Салвадоре. Обе команды регулярно забивают, что обещает результативный матч, но победа должна остаться за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Баии» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Коринтиансу» в семи из девяти последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев, что делает матчи между этими командами результативными. Текущая форма обеих команд впечатляет, но домашняя поддержка и статистика личных встреч склоняют чашу весов в сторону «Баии», которая должна продолжить свою успешную серию на «Фонте Нова».

Личные встречи
33% (7)
19% (4)
48% (10)
25
Забитых мячей
31
1.19
В среднем за матч
1.48
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Баия
1 : 1
31.03.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
3 : 0
04.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
0 : 1
21.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
1 : 5
26.11.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
0 : 0
23.07.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
3 : 1
06.10.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
0 : 0
20.06.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
2 : 1
29.01.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
3 : 2
17.09.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коринтианс
2 : 1
22.09.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Баия
3 : 2
28.04.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 1
28.10.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
1 : 0
14.06.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
2 : 0
16.10.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
3 : 0
23.06.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 2
16.11.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
1 : 1
17.08.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
2 : 0
03.10.2013
Баия
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
0 : 2
07.07.2013
Коринтианс
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Составы команд
Не сыграют
Баия
Точно не сыграют
LÃ©o
ЦФ
Марко Морено
ЦЗ
Коринтианс
Точно не сыграют
Мемфис Депай
ЦФ
Kayke Ferrari
ЦФ
Витиньо
ЛВ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Баия» сумеет обыграть «Коринтианс» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и успешную статистику личных встреч. Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, тогда как гости, несмотря на свою стабильность, редко побеждают в Салвадоре. Учитывая, что обе команды регулярно забивают друг другу, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за «Баией». Ставка на победу «Баии» за 2.10 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Баией» и «Коринтиансом» состоится 26 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Баия» – «Коринтианс»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

2.10
Победа «Баии»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Коринтианс Баия
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