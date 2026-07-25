Матч 20 тура бразильской Серии A между «Баией» и «Коринтиансом» пройдет 26 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева занимают шестое место с 30 очками и показывают впечатляющую атакующую игру – 11 голов в пяти последних матчах и голевая серия, насчитывающая уже 11 встреч подряд. Гости расположились на седьмой строчке с 27 баллами, выиграли три последних матча и также стабильно забивают в семи турах подряд. Сможет ли «Баия» использовать преимущество домашнего поля и свою успешную статистику в очных встречах, чтобы обыграть набравший ход «Коринтианс», или гости продолжат свою победную серию и добьются успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии команд из верхней части таблицы и почему матч обещает быть ярким и результативным?

Кто победит в матче

«Баия» подходит к игре в отличной форме: команда не проигрывает в трех последних матчах, забивает в 11 встречах подряд и в среднем отличается 2.20 раза за последние пять игр. Лучший бомбардир Лусиано забил восемь мячей в 22 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями, что делает ее менее предсказуемой. Важнейшим козырем хозяев является домашняя статистика: в очных встречах с «Коринтиансом» на «Фонте Нова» «Баия» не проигрывает в семи из девяти последних матчей и забивает в трех последних играх против этого соперника. Однако оборона хозяев небезупречна – команда пропускает в 13 из 15 последних матчей, что дает гостям шанс на гол. В прошлом туре «Баия» сыграла вничью с «Атлетико Минейро» (1:1), подтвердив свою стабильность, но не сумев добиться победы.

«Коринтианс» также находится в прекрасной форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в семи турах подряд и в среднем отличается 1.60 раза за последние пять игр. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 0.80 гола за матч, а в пяти последних играх пропустили всего четыре мяча. Лучший бомбардир Юри Алберто забил семь голов в 29 матчах, но его результативность в последнее время снизилась. В очных встречах с «Баией» «Коринтианс» также имеет свои аргументы: они забивают в шести последних матчах против этого соперника, что говорит о способности поражать ворота хозяев даже на выезде. Однако в гостях у «Баии» им редко удается побеждать, и это может стать решающим фактором.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на хорошую форму гостей. «Баия» имеет преимущество домашнего поля, мощную атаку и успешную статистику личных встреч на своем поле, тогда как «Коринтианс», хотя и стабилен, редко побеждает в Салвадоре. Обе команды регулярно забивают, что обещает результативный матч, но победа должна остаться за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Баии» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Коринтиансу» в семи из девяти последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев, что делает матчи между этими командами результативными. Текущая форма обеих команд впечатляет, но домашняя поддержка и статистика личных встреч склоняют чашу весов в сторону «Баии», которая должна продолжить свою успешную серию на «Фонте Нова».

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Баия» сумеет обыграть «Коринтианс» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и успешную статистику личных встреч. Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, тогда как гости, несмотря на свою стабильность, редко побеждают в Салвадоре. Учитывая, что обе команды регулярно забивают друг другу, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за «Баией». Ставка на победу «Баии» за 2.10 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Баией» и «Коринтиансом» состоится 26 июля 2026 года в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.