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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коринтианс
Баия - Коринтианс: обзор матча 23 июля 2023
Баия
23.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Жил
Желтая карточка
Адемир
90'
+2
90'
Желтая карточка
Мурильо
Желтая карточка
Кану
86'
Замена
Р. Карлос
️️️️
M. Bahia
83'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
78'
Замена
Сисиньо
️️️️
Жилберто
78'
75'
Замена
Каэтано
️️️️
Ф. Сантос
71'
Замена
Майкон
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Y. Felipe
️️️️
Резенде
68'
63'
Замена
Биро
️️️️
М. Рохас
46'
Замена
Адсон
️️️️
Жулиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
66
Риан Карлос
ЛЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
3-2-1-2-3
4
Кану
3
12
Жилберто
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
27
Эвералдо
6
1
3-3-2-1-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
5
Мурильо
23
Фагнер
15
Вера
6
Сантос
7
Аугусто
7
Рохас
20
Жулиано
9
Алберто
6
66
Карлос
66
Карлос
6
12
Жилберто
40
Сисиньо
40
Сисиньо
12
Жилберто
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
23
Резенде
88
88
23
Резенде
6
Сантос
16
Каэтано
16
Каэтано
6
Сантос
7
Аугусто
8
Майкон
8
Майкон
7
Аугусто
7
Рохас
9
Биро
9
Биро
7
Рохас
20
Жулиано
28
Адсон
28
Адсон
20
Жулиано
Остались в запасе
Баия
Коринтианс
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Баия - Коринтианс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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