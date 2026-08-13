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«Спортинг» — «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027

13 августа 2026 9:09
Спортинг - Витория Гимараеш
14 авг. 2026, пятница 22:15 | Португалия. Примейра, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Спортинга» с форой (-1,5)
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Матч 2-го тура португальской Примейры между лиссабонским «Спортингом» и «Виторией Гимараэш» пройдет 14 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме – они забивают в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 3,80 раза за матч, тогда как гости демонстрируют надежную игру в обороне, пропуская всего 0,40 гола за тот же отрезок. Стартовые туры Примейры всегда важны, но встреча с «Виторией» для «Спортинга» имеет особое значение, учитывая историю личных встреч. Кто же сумеет взять верх – мощная атака лиссабонцев или организованная защита гостей?

Кто победит в матче

В пользу «Спортинга» говорит их впечатляющая атакующая мощь и успешная история встреч с «Виторией». Лиссабонский клуб забивает в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч. В очных встречах с «Виторией» «Спортинг» также доминирует: он забивает в 16 последних матчах против этого соперника и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Кроме того, хозяева имеют надежную защиту – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В первом туре «Спортинг» сыграл вничью с «Эштрелой» (2-2), но в товарищеских матчах перед сезоном команда выглядела уверенно, разгромив «Монако» (2-0), «Страсбур» (7-0) и «Селтик» (4-1). Учитывая статус хозяев и их длительную голевую серию, «Спортинг» является абсолютным фаворитом.

«Витория Гимараэш» подходит к матчу с определенной уверенностью в своих силах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а ее оборона выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. Однако атака гостей не так впечатляет: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, а в первом туре «Витория» уступила «Аруке» (0-1). В очных встречах с «Спортингом» гости забивают в трех последних матчах, что дает им надежду на гол на выезде, но их общая результативность против такого соперника традиционно низка.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Спортинга». Хозяева имеют мощную атаку, длительную голевую серию и историческое преимущество над соперником. «Витория» способна навязать борьбу за счет своей обороны, но вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал лиссабонцев на протяжении всего матча. Ожидается, что «Спортинг» добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спортинг» имеет подавляющее преимущество: команда забивает в 16 последних матчах против «Витории» и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма хозяев также впечатляет: они забивают в 11 матчах подряд и демонстрируют высокую результативность. «Витория» стабильна в обороне, но против такого соперника, как «Спортинг», этого может быть недостаточно. Учитывая историю личных встреч и разницу в классе, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 22 (61%)
Ничьих - 9 (25%)
Побед - 5 (14%)
80
Забитых мячей
34
2.22
В среднем за матч
0.94
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
4 : 4
03.01.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
3 : 2
14.08.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Кубок лиги, 1/2 финала
Спортинг
1 : 2
06.01.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
23.12.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
2 : 0
17.05.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
4 : 4
03.01.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
3 : 0
21.04.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
09.12.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
24.04.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
3 : 0
05.11.2022
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 27 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.03.2022
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
1 : 0
30.10.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
1 : 0
20.03.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
0 : 4
07.11.2020
Спортинг
Португалия. Примейра, 25 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
04.06.2020
Спортинг
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
3 : 1
27.10.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Спортинг
2 : 0
27.04.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
23.12.2018
Спортинг
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
1 : 0
01.02.2018
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
0 : 5
19.08.2017
Спортинг
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
1 : 1
05.03.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 3
01.10.2016
Спортинг
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
29.02.2016
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
5 : 1
04.10.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
4 : 1
22.03.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
01.11.2014
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Спортинг
1 : 0
30.03.2014
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
24.11.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Спортинг
1 : 1
27.01.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
19.08.2012
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Спортинг
5 : 0
12.03.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
02.10.2011
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
03.04.2011
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Спортинг
2 : 3
08.11.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 23 тур
Спортинг
3 : 1
14.03.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 8 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
27.10.2009
Спортинг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
(К) ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Витория Гимараеш
48
Oliwier Zych
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
28
Thiago Balieiro
ЦЗ
8
Goncalo Nogueira
ЦП
16
Бени
ЦП
20
Саму
(К) ЦП
11
Густаво Силва
ПВ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
7
Oumar Camara
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
50
Rodrigo Dias
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
28
Джесси Дерри
ЛВ
4
Сайлас Андерсен
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Витория Гимараеш
98
Lucas Furtado
ВР
22
Juan Castillo
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
82
Francisco Dias
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
17
Miguel Nogueira
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-2-3-2
1
Силва
72
Куарежма
25
Инасиу
13
Вагианнидис
5
Альтимира
77
Думбия
20
Араухо
17
Саласар
10
Катамо
7
Иоаннидис
58
4-3-1-2
48
2
4
28
13
Мендеш
8
16
Бени
20
Саму
11
Силва
7
24
13
Вагианнидис
22
Фреснеда
22
Фреснеда
13
Вагианнидис
7
Иоаннидис
28
Дерри
28
Дерри
7
Иоаннидис
10
Катамо
31
Гилерме
31
Гилерме
10
Катамо
58
97
Суарес
97
Суарес
58
2
23
23
2
16
Бени
44
Дусе
44
Дусе
16
Бени
8
56
56
8
7
17
17
7
20
Саму
29
29
20
Саму
Остались в запасе
Спортинг
Витория Гимараеш
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
50
Rodrigo Dias
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
9
Рафаэль Нель
ЦФ
98
Lucas Furtado
ВР
22
Juan Castillo
ВР
82
Francisco Dias
ЦЗ
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
50
Rodrigo Dias
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
98
Lucas Furtado
ВР
22
Juan Castillo
ВР
82
Francisco Dias
ЦЗ
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Спортинга» с разницей минимум в два мяча. Хозяева забивают в 11 последних матчах, имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Виторией» (16 матчей подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на надежную оборону, уступают в классе и редко забивают «Спортингу» в Лиссабоне. Ожидаем, что «Спортинг» продолжит свою победную серию и добьется комфортной победы. Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.68.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура португальской Примейры между «Спортингом» и «Виторией Гимараэш» состоится 14 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 22-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

1.68
Победа «Спортинга» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Португалия. Примейра Витория Гимараеш Спортинг
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