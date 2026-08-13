Матч 2-го тура португальской Примейры между лиссабонским «Спортингом» и «Виторией Гимараэш» пройдет 14 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме – они забивают в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 3,80 раза за матч, тогда как гости демонстрируют надежную игру в обороне, пропуская всего 0,40 гола за тот же отрезок. Стартовые туры Примейры всегда важны, но встреча с «Виторией» для «Спортинга» имеет особое значение, учитывая историю личных встреч. Кто же сумеет взять верх – мощная атака лиссабонцев или организованная защита гостей?

Кто победит в матче

В пользу «Спортинга» говорит их впечатляющая атакующая мощь и успешная история встреч с «Виторией». Лиссабонский клуб забивает в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч. В очных встречах с «Виторией» «Спортинг» также доминирует: он забивает в 16 последних матчах против этого соперника и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Кроме того, хозяева имеют надежную защиту – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В первом туре «Спортинг» сыграл вничью с «Эштрелой» (2-2), но в товарищеских матчах перед сезоном команда выглядела уверенно, разгромив «Монако» (2-0), «Страсбур» (7-0) и «Селтик» (4-1). Учитывая статус хозяев и их длительную голевую серию, «Спортинг» является абсолютным фаворитом.

«Витория Гимараэш» подходит к матчу с определенной уверенностью в своих силах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а ее оборона выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. Однако атака гостей не так впечатляет: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, а в первом туре «Витория» уступила «Аруке» (0-1). В очных встречах с «Спортингом» гости забивают в трех последних матчах, что дает им надежду на гол на выезде, но их общая результативность против такого соперника традиционно низка.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Спортинга». Хозяева имеют мощную атаку, длительную голевую серию и историческое преимущество над соперником. «Витория» способна навязать борьбу за счет своей обороны, но вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал лиссабонцев на протяжении всего матча. Ожидается, что «Спортинг» добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спортинг» имеет подавляющее преимущество: команда забивает в 16 последних матчах против «Витории» и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Текущая форма хозяев также впечатляет: они забивают в 11 матчах подряд и демонстрируют высокую результативность. «Витория» стабильна в обороне, но против такого соперника, как «Спортинг», этого может быть недостаточно. Учитывая историю личных встреч и разницу в классе, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Спортинга» с разницей минимум в два мяча. Хозяева забивают в 11 последних матчах, имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Виторией» (16 матчей подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на надежную оборону, уступают в классе и редко забивают «Спортингу» в Лиссабоне. Ожидаем, что «Спортинг» продолжит свою победную серию и добьется комфортной победы. Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.68.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура португальской Примейры между «Спортингом» и «Виторией Гимараэш» состоится 14 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 22-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.