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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Витория Гимараеш
Спортинг - Витория Гимараеш: обзор матча 20 марта 2021
Спортинг
20.03.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
44'
Г. Инасиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Витория Гимараеш
89'
Желтая карточка
Пепелу
Замена
️️️️
П. Гонсалвеш
89'
87'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Ф. Сако
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Мендеш
84'
76'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
76'
Замена
R. Quaresma
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
Ж. Мариу
72'
Замена
Табата
️️️️
Д. Браганца
72'
Замена
Паулинью
️️️️
Т. Томаш
71'
Желтая карточка
Л. Нету
68'
66'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
ГОЛ! 1:0!
Г. Инасиу
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Табата
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Витория Гимараеш
24
Зие Уаттара
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-3-2-1
1
Адан
21
Браганца
13
Нету
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
8
Томаш
3-5-2
14
Варела
77
Сако
44
13
Амару
24
21
Андре Андре
18
Пепелу
10
10
Эдвардс
19
Эступиньян
10
Рочинья
21
Браганца
10
Табата
10
Табата
21
Браганца
25
Мендеш
2
Рейс
2
Рейс
25
Мендеш
8
Томаш
26
Паулинью
26
Паулинью
8
Томаш
77
Сако
29
Хольм
29
Хольм
77
Сако
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
10
Эдвардс
17
17
10
Эдвардс
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Спортинг
Витория Гимараеш
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
24
Зие Уаттара
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Спортинг - Витория Гимараеш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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