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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Спортинг
Витория Гимараеш - Спортинг: обзор матча 24 апреля 2023
Витория Гимараеш
24.04.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
47'
П. Гонсалвеш
90+3'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Спортинг
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
А. Адан
90'
+2
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
79'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
М. Рейс
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
76'
72'
Замена
Тринкау
️️️️
Ю. Шермити
Замена
З. Карлуш
️️️️
А. Фрейташ
71'
Замена
Н. Луж
️️️️
R. Lameiras
65'
Замена
Т. Хандель
️️️️
Н. Жанвье
65'
47'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Х. Морита
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Андре
46'
Желтая карточка
M. Maga
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
21
Андре Андре
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
10
Нельсон Луж
ЛВ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-3-2
16
Биаи
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
2
29
22
Бамба
21
Андре Андре
10
10
Джонстон
17
Силва
17
Жанвье
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
2
Дьоманде
2
Рейс
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
9
Шермити
11
Сантуш
25
Фрейташ
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
25
Фрейташ
17
Жанвье
20
Хандель
20
Хандель
17
Жанвье
21
Андре Андре
80
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
10
10
Луж
10
Луж
10
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
2
Рейс
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Рейс
28
Гонсалвеш
11
Гомес
11
Гомес
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
9
Шермити
7
Тринкау
7
Тринкау
9
Шермити
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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