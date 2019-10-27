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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Витория Гимараеш
Спортинг - Витория Гимараеш: обзор матча 27 октября 2019
Спортинг
27.10.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 8 тур
3 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
29'
Хесе
32'
М. Акунья
74'
С. Коатес
67'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Витория Гимараеш
ГОЛ! 3:1!
С. Коатес
74'
72'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
Желтая карточка
Л. Вьетто
67'
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бонатини
ГОЛ! 2:0!
М. Акунья
Пас отдал
Л. Вьетто
32'
ГОЛ! 1:0!
Хесе
Пас отдал
Л. Вьетто
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Микел
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Витория Гимараеш
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Рибейро
21
Акунья
4
Коатес
22
Матье
19
Розье
8
Думбия
23
Энрике
11
Боласи
10
Хесе
8
Фернандеш
10
Вьетто
4-1-1-1-1
56
Силва
15
Гарсия
3
Венансио
12
Тапсоба
29
Анен
24
Микел
30
Эвангелиста
10
Эдвардс
9
Бонатини
Остались в запасе
Спортинг
Витория Гимараеш
19
Гонсало Плата
ПВ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
73
Аль Мусрати
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
19
Гонсало Плата
ПВ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
73
Аль Мусрати
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Спортинг - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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