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    Леонел Понтеш

    Тренер
    Имя Леонел
    Фамилия Понтеш
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 9 июля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спортинг 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.09.2020 Спортинг 1 : 0 Абердин
    01.10.2020 Спортинг 1 : 4 ЛАСК
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