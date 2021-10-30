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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Витория Гимараеш
Спортинг - Витория Гимараеш: обзор матча 30 октября 2021
Спортинг
30.10.2021, суббота, 23:15
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
31'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Витория Гимараеш
Желтая карточка
М. Угарте
90'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Порро
89'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Паулинью
89'
Желтая карточка
З. Феддаль
88'
Замена
Табата
️️️️
М. Нуньес
88'
Замена
М. Угарте
️️️️
П. Гонсалвеш
79'
76'
Замена
Ф. Сако
️️️️
Ж. Феррейра
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Сарабия
69'
67'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
67'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
57'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Б. Дуарте
57'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
С. Коатес
31'
25'
Желтая карточка
Т. Боревкович
23'
Желтая карточка
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Витория Гимараеш
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
2
Рейс
25
Инасиу
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
3-4-3
14
Варела
13
Феррейра
21
Боревкович
2
Мумин
10
Эдвардс
21
Андре Андре
70
Силва
20
Хандель
28
Са
19
Дуарте
10
Рочинья
27
Нуньес
10
Табата
10
Табата
27
Нуньес
23
Порро
21
Браганца
21
Браганца
23
Порро
26
Паулинью
47
Эшгайю
47
Эшгайю
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
5
Угарте
5
Угарте
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Сарабия
13
Феррейра
77
Сако
77
Сако
13
Феррейра
70
Силва
8
Алмейда
8
Алмейда
70
Силва
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
19
Дуарте
19
Эступиньян
19
Эступиньян
19
Дуарте
Остались в запасе
Спортинг
Витория Гимараеш
77
Жован Кабрал
ЛВ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Спортинг - Витория Гимараеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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