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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Спортинг
Витория Гимараеш - Спортинг: обзор матча 19 марта 2022
Витория Гимараеш
19.03.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
23'
О. Эступиньян
45+1'
П. Сарабия (П)
70'
Паулинью
90+8'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Спортинг
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
М. Эдвардс
90'
+7
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Т. Силва
90'
+1
86'
Замена
Л. Нету
️️️️
М. Угарте
86'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Н. Сантуш
86'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
П. Сарабия
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
81'
70'
ГОЛ! 1:2!
Паулинью
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
67'
55'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
54'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
И. Слимани
52'
Желтая карточка
Н. Сантуш
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сарабия
Желтая карточка
Б. Варела
45'
Желтая карточка
Т. Силва
39'
Желтая карточка
А. Мумин
27'
Желтая карточка
J. Fernandes
26'
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Табата
ПВ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
2
2
Мумин
44
70
Силва
30
Семеду
8
Алмейда
10
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-1-1-1-3
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
5
Угарте
27
Нуньес
7
Сарабия
26
Паулинью
19
Слимани
11
Сантуш
70
Силва
8
Гедеш
8
Гедеш
70
Силва
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
7
Сарабия
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Сарабия
5
Угарте
13
Нету
13
Нету
5
Угарте
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
11
Сантуш
6
Палинья
6
Палинья
11
Сантуш
19
Слимани
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
19
Слимани
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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