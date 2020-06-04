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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Спортинг
Витория Гимараеш - Спортинг: обзор матча 04 июня 2020
Витория Гимараеш
04.06.2020, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
32'
Ж. Карлос Тейшейра
68'
М. Эдвардс
18'
А. Шпорар
51'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Спортинг
Замена
E. Suliman
️️️️
Давидсон
90'
+3
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
79'
73'
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Вьетто
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Л. Бонатини
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Эдвардс
68'
66'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Нуньес
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Шпорар
Пас отдал
Ж. Кабрал
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
45'
+1
40'
Желтая карточка
М. Нуньес
34'
Желтая карточка
Р. Батталья
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос Тейшейра
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Шпорар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
24
Victor García
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦП
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Давидсон
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦЗ
22
JÃ©rÃ©my Mathieu
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
4
Себастьян Коатес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Витория Гимараеш
55
Мигель Силва
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
27
Маттеус
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
4-2-2-2
1
24
29
Анен
43
21
4
Бондаренко
88
Пепе
10
Тейшейра
10
Эдвардс
11
Давидсон
9
Бонатини
4-3-1-2
81
Максимиану
64
Камашу
22
72
Куарежма
21
Акунья
6
Батталья
4
Коатес
27
Нуньес
77
Кабрал
99
Шпорар
10
Вьетто
11
Давидсон
37
37
11
Давидсон
10
Тейшейра
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
10
Тейшейра
9
Бонатини
19
Дуарте
19
Дуарте
9
Бонатини
27
Нуньес
8
Думбия
8
Думбия
27
Нуньес
10
Вьетто
19
Плата
19
Плата
10
Вьетто
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
10
Рочинья
ЦФ
55
Мигель Силва
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
10
Рочинья
ЦФ
55
Мигель Силва
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
0
O. John
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
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Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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