Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Витория Гимараеш
Спортинг - Витория Гимараеш: обзор матча 05 ноября 2022
Спортинг
05.11.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
34'
М. Эдвардс
40'
Х. Морита
55'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Витория Гимараеш
80'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
З. Карлуш
66'
Желтая карточка
А. Андре
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
С. Коатес
64'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Порро
64'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Угарте
64'
62'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
62'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
62'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Джонстон
ГОЛ! 3:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
Г. Инасиу
55'
52'
Желтая карточка
И. Бамба
50'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Рочинья
️️️️
Х. Морита
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Морита
Пас отдал
М. Эдвардс
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
П. Порро
34'
33'
Замена
R. Ogawa
️️️️
Н. Луж
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Ф. Назинью
33'
26'
Вторая желтая
А. Фрейташ
17'
Желтая карточка
А. Фрейташ
Желтая карточка
Х. Морита
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Рочинья
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Витория Гимараеш
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
20
Назинью
5
Угарте
5
Морита
23
Порро
28
Гонсалвеш
11
Гомес
26
Паулинью
4-1-4-1
14
Варела
6
Зе Карлуш
13
Амару
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
22
Бамба
10
Джонстон
21
Андре Андре
70
Силва
10
Луж
33
Силва
4
Коатес
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
4
Коатес
5
Угарте
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Угарте
20
Назинью
10
Эдвардс
10
Эдвардс
20
Назинью
5
Морита
10
Рочинья
10
Рочинья
5
Морита
23
Порро
7
Тринкау
7
Тринкау
23
Порро
6
Зе Карлуш
76
Гаспар
76
Гаспар
6
Зе Карлуш
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
10
Луж
7
7
10
Луж
10
Джонстон
20
Силва
20
Силва
10
Джонстон
33
Силва
17
Силва
17
Силва
33
Силва
Остались в запасе
Спортинг
Витория Гимараеш
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Спортинг - Витория Гимараеш
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Витория Гимараеш
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+