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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Спортинг
Витория Гимараеш - Спортинг: обзор матча 09 декабря 2023
Витория Гимараеш
09.12.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг
45+7'
Т. Силва (П)
73'
А. Силва
80'
Д. Силва
41'
Г. Инасиу
77'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Спортинг
Замена
М. Силва
️️️️
Т. Хандель
90'
+9
Желтая карточка
М. Силва
90'
+4
Желтая карточка
З. Карлуш
89'
Замена
З. Карлуш
️️️️
А. Силва
85'
ГОЛ! 3:2!
Д. Силва
80'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
79'
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Мендеш
79'
77'
ГОЛ! 2:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
73'
61'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Юльманн
61'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
А. Андре
51'
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Р. Эшгайю
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Силва
45'
+7
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Инасиу
Пас отдал
Х. Морита
Желтая карточка
Р. Мангаш
27'
17'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
10
Жоау Мендеш
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-3-2-1-1
14
Варела
21
Боревкович
44
2
7
Мангаш
20
Хандель
16
Рибейру
10
Мендеш
70
Силва
20
Силва
17
Силва
4-2-1-2-1
1
Адан
47
Эшгайю
25
Инасиу
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Катамо
14
Дьекереш
20
Хандель
16
Силва
16
Силва
20
Хандель
17
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
17
Силва
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
10
Мендеш
10
Луж
10
Луж
10
Мендеш
47
Эшгайю
11
Сантуш
11
Сантуш
47
Эшгайю
23
Юльманн
26
Паулинью
26
Паулинью
23
Юльманн
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Андре Андре
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Андре Андре
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
4
1
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
7
5
Офсайды
1
1
Количество передач
160
289
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.05
0.45
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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