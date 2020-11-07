Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Спортинг
Витория Гимараеш - Спортинг: обзор матча 07 ноября 2020
Витория Гимараеш
07.11.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 4
Завершен
Спортинг
11'
Н. Сантуш
43'
П. Гонсалвеш
56'
П. Гонсалвеш
75'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Спортинг
80'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
80'
Замена
Г. Плата
️️️️
П. Порро
Замена
Л. Фостер
️️️️
Б. Дуарте
76'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
76'
75'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Кабрал
Замена
Рочинья
️️️️
Д. Вилль Поа
68'
Замена
М. Луиш
️️️️
М. Эдвардс
68'
66'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Н. Сантуш
66'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
А. Адан
43'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
E. Suliman
42'
39'
Желтая карточка
П. Порро
Желтая карточка
А. Андре
39'
Замена
Пепелу
️️️️
M. Agu
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
M. Agu
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
3-5-1-1
14
Варела
37
2
Мумин
77
Сако
17
21
Андре Андре
31
Поа
10
Эдвардс
14
Менса
24
19
Дуарте
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
13
Нету
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
23
Мариу
28
Гонсалвеш
99
Шпорар
11
Сантуш
31
Поа
10
Рочинья
10
Рочинья
31
Поа
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
10
Эдвардс
90
Луиш
90
Луиш
10
Эдвардс
24
18
Пепелу
18
Пепелу
24
19
Дуарте
9
Фостер
9
Фостер
19
Дуарте
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
77
Кабрал
77
Кабрал
11
Сантуш
23
Порро
19
Плата
19
Плата
23
Порро
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
18
Jacob Maddox
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
18
Jacob Maddox
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Спортинг
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+