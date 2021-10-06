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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Баия
Коринтианс - Баия: обзор матча 06 октября 2021
Коринтианс
06.10.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
4
Жил
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Габриэль
ЦП
21
Жо
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Баия
8
Luizao
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
2-2-2-5
23
Фагнер
4
Виктор
7
Аугусто
10
Гедес
10
Виллиан
20
Жулиано
6
Питон
1
Кассио
11
Перейра
30
Кантильо
4
Жил
1-5
29
Капишаба
94
Даниэл
77
2
Параиба
41
4
Остались в запасе
Коринтианс
Баия
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Габриэль
ЦП
21
Жо
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
8
Luizao
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Габриэль
ЦП
21
Жо
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Баия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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