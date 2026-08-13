Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между эр-риядским «Аль-Хилялем» и «Аль-Файсали Харма» пройдет 14 августа в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Хозяева – многократный чемпион страны и обладатель Кубка Азии – подходят к сезону с мощной атакой: они забивают в 20 последних матчах и имеют длительную победную серию над этим соперником. Гости, только вернувшиеся в элитный дивизион, демонстрируют впечатляющую форму в Первой лиге – восемь побед подряд и 21 матч с голами. Однако встреча с грандом саудовского футбола станет для них серьезной проверкой. Сможет ли дебютант высшего дивизиона навязать борьбу фавориту, или «Аль-Хиляль» подтвердит свой статус безоговорочного лидера уже в первом туре?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Хиляля» говорит их колоссальный опыт и класс. Столичный клуб забивает в 20 последних матчах, а в очных встречах с «Аль-Файсали Харма» эта серия достигает 14 матчей – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное превосходство. Защита хозяев также выглядит надежно: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Хиляль» уверенно переиграл «Мамелоди Сандаунз» (2-0), а в концовке прошлого чемпионата одержал победы над «Аль-Фейхой» (1-0) и «Неомом» (2-0). Кроме того, в предыдущих сезонах «Аль-Хиляль» неизменно побеждал этого соперника в Высшей лиге, причем с разницей не менее одного мяча. Учитывая статус команды и поддержку родных трибун, хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Аль-Файсали Харма» подходит к матчу с впечатляющей статистикой в Первом дивизионе. Команда выиграла восемь последних матчей, забивает в 21 встрече подряд, а в последних пяти играх в среднем забивает 2,80 гола и пропускает всего 0,20. Однако уровень сопротивления в Первой лиге несопоставим с элитным дивизионом, и против такого соперника, как «Аль-Хиляль», эти цифры могут не иметь значения. Тем не менее гости имеют небольшой психологический козырь: они забивали в четырех последних очных матчах против «Аль-Хиляля» и даже сумели однажды сыграть вничью (1-1 в 2021 году). Но все эти встречи были несколько лет назад, и с тех пор «Аль-Файсали Харма» опускалась в Первую лигу, тогда как «Аль-Хиляль» только усиливался.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Хиляля». Хозяева имеют огромный разрыв в классе, опыте и качестве состава. Гости, несмотря на блестящую статистику во втором дивизионе, вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление одному из сильнейших клубов Азии. Ожидается, что «Аль-Хиляль» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Хиляль» имеет абсолютное преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Аль-Файсали Харма» и забивает в 14 последних очных встречах подряд. Хозяева также выиграли все домашние матчи против этого соперника в рамках Высшей лиги. Текущая форма «Аль-Файсали Харма» впечатляет, но это было достигнуто в Первой лиге, что не сопоставимо с уровнем «Аль-Хиляля». Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 2 4 В среднем за матч 2 4:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур Аль-Хиляль 4 : 2 Аль-Файсали Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур Аль-Хиляль 4 : 2 Аль-Файсали

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся на голову выше соперника, имеют длительную голевую серию в очных встречах, играют на своем поле и практически не пропускают в последних матчах. Гости, несмотря на успехи в Первой лиге, столкнутся с совершенно иным уровнем сопротивления. Ожидаем, что «Аль-Хиляль» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) с коэффициентом 1,93.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Файсали Харма» состоится 14 августа 2026 года в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.