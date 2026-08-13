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«Аль-Хиляль» — «Аль-Файсали Харма»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

13 августа 2026 9:06
Аль-Хиляль - Аль-Файсали
14 авг. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5)
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Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между эр-риядским «Аль-Хилялем» и «Аль-Файсали Харма» пройдет 14 августа в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Хозяева – многократный чемпион страны и обладатель Кубка Азии – подходят к сезону с мощной атакой: они забивают в 20 последних матчах и имеют длительную победную серию над этим соперником. Гости, только вернувшиеся в элитный дивизион, демонстрируют впечатляющую форму в Первой лиге – восемь побед подряд и 21 матч с голами. Однако встреча с грандом саудовского футбола станет для них серьезной проверкой. Сможет ли дебютант высшего дивизиона навязать борьбу фавориту, или «Аль-Хиляль» подтвердит свой статус безоговорочного лидера уже в первом туре?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Хиляля» говорит их колоссальный опыт и класс. Столичный клуб забивает в 20 последних матчах, а в очных встречах с «Аль-Файсали Харма» эта серия достигает 14 матчей – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное превосходство. Защита хозяев также выглядит надежно: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Хиляль» уверенно переиграл «Мамелоди Сандаунз» (2-0), а в концовке прошлого чемпионата одержал победы над «Аль-Фейхой» (1-0) и «Неомом» (2-0). Кроме того, в предыдущих сезонах «Аль-Хиляль» неизменно побеждал этого соперника в Высшей лиге, причем с разницей не менее одного мяча. Учитывая статус команды и поддержку родных трибун, хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Аль-Файсали Харма» подходит к матчу с впечатляющей статистикой в Первом дивизионе. Команда выиграла восемь последних матчей, забивает в 21 встрече подряд, а в последних пяти играх в среднем забивает 2,80 гола и пропускает всего 0,20. Однако уровень сопротивления в Первой лиге несопоставим с элитным дивизионом, и против такого соперника, как «Аль-Хиляль», эти цифры могут не иметь значения. Тем не менее гости имеют небольшой психологический козырь: они забивали в четырех последних очных матчах против «Аль-Хиляля» и даже сумели однажды сыграть вничью (1-1 в 2021 году). Но все эти встречи были несколько лет назад, и с тех пор «Аль-Файсали Харма» опускалась в Первую лигу, тогда как «Аль-Хиляль» только усиливался.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Хиляля». Хозяева имеют огромный разрыв в классе, опыте и качестве состава. Гости, несмотря на блестящую статистику во втором дивизионе, вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление одному из сильнейших клубов Азии. Ожидается, что «Аль-Хиляль» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Хиляль» имеет абсолютное преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Аль-Файсали Харма» и забивает в 14 последних очных встречах подряд. Хозяева также выиграли все домашние матчи против этого соперника в рамках Высшей лиги. Текущая форма «Аль-Файсали Харма» впечатляет, но это было достигнуто в Первой лиге, что не сопоставимо с уровнем «Аль-Хиляля». Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
4
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
4 : 2
14.08.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
4 : 2
14.08.2026
Аль-Файсали

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
10
Малком
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Файсали
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
(К) ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
77
Abdulrahman Al-Shereaf
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
N. Al Habashi
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Аль-Файсали
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
95
A. Fallatah
ЦП
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
11
A. Ella
ЦФ
3-2-2-2-1
37
Буну
24
Аль-Харби
3
Кулибали
78
Ладжами
2
Махзари
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
38
Саммервил
9
Бензема
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Жиротто
50
3
4
Сек
13
Бассогог
77
20
Сеоане
10
Бонгонда
14
Аль-Могрен
19
Менди
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
78
Ладжами
55
55
78
Ладжами
24
Аль-Харби
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
24
Аль-Харби
38
Саммервил
27
Мандаш
27
Мандаш
38
Саммервил
9
Бензема
75
Мейте
75
Мейте
9
Бензема
14
Аль-Могрен
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
14
Аль-Могрен
13
Бассогог
88
88
13
Бассогог
10
Бонгонда
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
10
Бонгонда
20
Сеоане
95
95
20
Сеоане
77
11
11
77
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Файсали
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
77
N. Al Habashi
ЦП
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
Главный тренер
Джованни Солинас
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
77
N. Al Habashi
ЦП
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Остались в запасе
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джованни Солинас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся на голову выше соперника, имеют длительную голевую серию в очных встречах, играют на своем поле и практически не пропускают в последних матчах. Гости, несмотря на успехи в Первой лиге, столкнутся с совершенно иным уровнем сопротивления. Ожидаем, что «Аль-Хиляль» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) с коэффициентом 1,93.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Файсали Харма» состоится 14 августа 2026 года в Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Аль-Хиляль» – «Аль-Файсали Харма»: смотреть онлайн

1.93
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Файсали Аль-Хиляль
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