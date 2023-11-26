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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Баия
Коринтианс - Баия: обзор матча 26 ноября 2023
Коринтианс
26.11.2023, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 5
Завершен
Баия
67'
Р. Аугусто
4'
Резенде
16'
Каули
29'
Тасиано (П)
75'
Адемир
85'
Тасиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Баия
87'
Замена
L. Mugni
️️️️
Y. Felipe
87'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
85'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Тасиано
81'
Замена
Сисиньо
️️️️
Жилберто
75'
ГОЛ! 1:4!
Адемир
Пас отдал
Каули
Замена
М. Рохас
️️️️
А. Ромеро
74'
Замена
Педро
️️️️
М. Биду
74'
73'
Замена
К. Кандидо
️️️️
Л. Джуба
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
68'
Замена
М. Араухо
️️️️
Жулиано
68'
ГОЛ! 1:3!
Р. Аугусто
67'
64'
Желтая карточка
Жилберто
50'
Желтая карточка
Тасиано
45'
+2
Желтая карточка
В. Уго
Желтая карточка
Р. Аугусто
30'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Тасиано
Желтая карточка
Жил
28'
Замена
Уэсли
️️️️
Ф. Сантос
22'
16'
ГОЛ! 0:2!
Каули
Пас отдал
Тасиано
4'
ГОЛ! 0:1!
Резенде
Пас отдал
Л. Джуба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
7
Матиас Рохас
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
26
Lucas Mugni
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Вериссимо
4
Жил
21
Биду
6
Сантос
8
Майкон
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Жулиано
9
Алберто
3-2-1-1-4
12
Жилберто
14
Уго
4
Кану
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
46
Джуба
88
20
Тейшейра
1
11
Ромеро
7
Рохас
7
Рохас
11
Ромеро
20
Жулиано
8
Араухо
8
Араухо
20
Жулиано
21
Биду
20
Педро
20
Педро
21
Биду
6
Сантос
20
Уэсли
20
Уэсли
6
Сантос
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
46
Джуба
21
Кандидо
21
Кандидо
46
Джуба
12
Жилберто
40
Сисиньо
40
Сисиньо
12
Жилберто
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
88
26
26
88
Остались в запасе
Коринтианс
Баия
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
6
Matheus Bahia
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
33
Матеус Донелли
ВР
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
6
Matheus Bahia
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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