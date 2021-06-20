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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коринтианс
Баия - Коринтианс: обзор матча 20 июня 2021
Баия
20.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Коринтианс
Замена
О. Руис
️️️️
Жилберто
89'
89'
Замена
Á. Araos
️️️️
М. Витал
Замена
J.
️️️️
P. de Lucca
83'
Замена
M.
️️️️
Росси
83'
75'
Желтая карточка
Рамиро
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Тасиано
70'
Желтая карточка
M. Bahia
62'
61'
Желтая карточка
Габриэль
35'
Желтая карточка
Рони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
13
Херман Конти
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
0
Maycon
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
30
Родриго Варанда
ПВ
40
Guilherme
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
88
Caue
ЦФ
3-1-2-5
13
Конти
18
Жуниньо
42
Гедес
16
Тасиано
94
Даниэл
31
Росси
95
10
5
6
9
Жилберто
4-5-1
1
Кассио
4
Жил
4
Виктор
23
Фагнер
6
Сантос
30
Кантильо
10
Витал
17
Рамиро
6
Габриэль
70
Рони
21
Жо
31
Росси
0
0
31
Росси
16
Тасиано
19
Андерсон
19
Андерсон
16
Тасиано
9
Жилберто
11
Руис
11
Руис
9
Жилберто
5
0
0
5
10
Витал
32
32
10
Витал
Остались в запасе
Баия
Коринтианс
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Lucas Araujo
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
33
Матеус Донелли
ВР
40
Guilherme
ЦФ
30
Родриго Варанда
ПВ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
28
Адсон
ЦФ
88
Caue
ЦФ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Lucas Araujo
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
33
Матеус Донелли
ВР
40
Guilherme
ЦФ
30
Родриго Варанда
ПВ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
28
Адсон
ЦФ
88
Caue
ЦФ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Баия - Коринтианс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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