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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коринтианс
Баия - Коринтианс: обзор матча 21 июля 2024
Баия
21.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
37'
А. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Коринтианс
90'
+4
Желтая карточка
А. Сантана
90'
+2
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
Замена
Фагнер
️️️️
Матеузиньо
Замена
Адемир
️️️️
Ж. Лукас
81'
Замена
Резенде
️️️️
В. Куэста
74'
Замена
К. де Пена
️️️️
Каули
74'
71'
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
71'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
Желтая карточка
Кану
65'
Замена
Иаго
️️️️
Л. Джуба
59'
Замена
Жилберто
️️️️
С. Ариас
59'
Желтая карточка
В. Куэста
54'
39'
Желтая карточка
Г. Энрике
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Ю. Алберто
36'
Желтая карточка
Райан
Желтая карточка
А. Кайо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
37
Райан
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-4-1-3
4
Кану
31
Куэста
4
Ариас
8
Кайо
6
Лукас
16
Тасиано
10
Рибейро
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
3-2-2-1-1
1
Соуза
4
Торрес
25
Кака
5
Рамальо
2
Матеузиньо
46
Фариас
80
Сантана
37
Райан
11
Ромеро
9
Алберто
46
Джуба
57
Иаго
57
Иаго
46
Джуба
4
Ариас
12
Жилберто
12
Жилберто
4
Ариас
31
Куэста
23
Резенде
23
Резенде
31
Куэста
80
Каули
14
де Пена
14
де Пена
80
Каули
6
Лукас
7
Адемир
7
Адемир
6
Лукас
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
2
Матеузиньо
23
Фагнер
23
Фагнер
2
Матеузиньо
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
Остались в запасе
Баия
Коринтианс
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
33
Матеус Донелли
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Баия - Коринтианс
3
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
4
Количество передач
611
320
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.27
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Посещаемость:
48346 из 66080 зрителей (73%)
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