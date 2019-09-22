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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Баия
Коринтианс - Баия: обзор матча 22 сентября 2019
Коринтианс
22.09.2019, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Баия
44'
В. Лав (П)
64'
Жилберто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Баия
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жилберто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Лав
44'
Начало матча
Статистика матча Коринтианс - Баия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
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- : -
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4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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