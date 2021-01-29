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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Коринтианс
Баия - Коринтианс: обзор матча 29 января 2021
Баия
29.01.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
31'
Жилберто
45+4'
J. Pablo Ramírez
71'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Коринтианс
Желтая карточка
R.
86'
82'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Витал
82'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
Замена
Алессон
️️️️
Жилберто
80'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Росси
80'
71'
ГОЛ! 2:1!
Габриэль
Пас отдал
Г. Перейра
71'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Á. Araos
71'
Замена
Р. Густаво
️️️️
Ф. Сантос
Замена
R.
️️️️
J. Pablo Ramírez
66'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
M. Bahia
65'
62'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
Замена
Жуниньо
️️️️
L. Fonseca
58'
ГОЛ! 2:0!
J. Pablo Ramírez
45'
+4
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
35'
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
Пас отдал
R.
31'
Желтая карточка
Грегоре
27'
11'
Желтая карточка
Жо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
33
Anderson
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Коринтианс
34
Рауль Густаво
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
1-1-2-5
1
Фридрих
2
Параиба
40
Грегоре
11
Андраде
31
Росси
6
9
Жилберто
10
16
28
4-3-1-2
1
Кассио
4
Жил
4
Мендес
23
Фагнер
6
Сантос
30
Кантильо
10
Витал
6
Габриэль
19
Силва
32
21
Жо
10
29
29
10
28
18
Жуниньо
18
Жуниньо
28
31
Росси
18
Педро
18
Педро
31
Росси
9
Жилберто
77
Алессон
77
Алессон
9
Жилберто
6
29
Капишаба
29
Капишаба
6
6
Сантос
34
Густаво
34
Густаво
6
Сантос
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
32
7
Кафу
7
Кафу
32
10
Витал
13
Эдерсон
13
Эдерсон
10
Витал
Остались в запасе
Баия
Коринтианс
33
Anderson
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
30
Marco Antonio
ЦФ
94
Даниэл
АП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
33
Anderson
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
30
Marco Antonio
ЦФ
94
Даниэл
АП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Баия - Коринтианс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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