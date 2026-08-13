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«Неом» — «Аль-Фейха»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

13 августа 2026 9:24
Неом - Аль-Фейха
14 авг. 2026, пятница 19:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Неома» с форой (-1)
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Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Неомом» и «Аль-Фейхой» пройдет 14 августа в Неоме на домашнем стадионе клуба. Хозяева подходят к старту сезона с уверенной домашней серией – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в шести последних встречах и демонстрируют катастрофическую атаку. Первый тур Высшей лиги – всегда важный рубеж, и обе команды стремятся начать сезон с положительного результата. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые выглядят явными фаворитами, или гости, которые попытаются прервать свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Неома» говорит их стабильная игра на домашнем стадионе. Команда не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола за матч, что свидетельствует о надежной обороне. В товарищеских матчах перед сезоном «Неом» выглядел уверенно: победы над «Лас-Пальмасом» (1-0) и «Орландо Пайретс» (1-0) подтверждают их боевой настрой. В очных встречах с «Аль-Фейхой» хозяева также имеют небольшое преимущество: одна победа и одна ничья в двух последних матчах. Однако атака «Неома» не отличается высокой результативностью – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола. Это означает, что для победы им, возможно, потребуется всего один гол, учитывая проблемы соперника в атаке.

«Аль-Фейха» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а ее атака практически не функционирует – в среднем за последние пять игр они забивают 0,00 гола, а также не забивают в пяти из семи последних матчей. Оборона гостей также выглядит крайне уязвимой: в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, а также пропускают в 10 из 12 последних матчей. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Фейха» потерпела разгромные поражения от НЕКа (0-7) и «Ден Босха» (0-2), что говорит о серьезных проблемах в игре. Учитывая, что гости не забивают и много пропускают, их шансы на положительный результат в Неоме выглядят минимальными.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Неома». Хозяева имеют надежную защиту, стабильность дома и играют против соперника, который практически не забивает и много пропускает. Даже при скромной атаке «Неома» этого должно быть достаточно для победы. Ожидается, что хозяева начнут сезон с уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В двух последних очных встречах «Неом» одержал одну победу (1-0) и один раз сыграл вничью (1-1), что дает ему небольшое психологическое преимущество. Текущая форма команд разительно отличается: «Неом» стабилен дома и редко пропускает, тогда как «Аль-Фейха» находится в глубоком спаде, не выигрывает в шести матчах и не забивает в пяти из семи последних встреч. Учитывая проблемы гостей в атаке и защите, «Неом» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
1.33
В среднем за матч
0.67
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Неом
2 : 1
14.08.2026
Аль-Фейха
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
1 : 1
25.02.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Неом
2 : 1
14.08.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Неом
1 : 0
04.04.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
1 : 1
25.02.2026
Неом

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неом
1
Марцин Булка
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
(К) ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
72
Амаду Коне
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
20
A. Al Qahtani
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Неом
33
Abdurahman Daghriry
ВР
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
19
Моаннад Абу Таха
ЛВ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
42
Ali Dhafer Al Harshan
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
3-1-3-3
1
Булка
27
Хавсави
5
Сарр
2
аль-Брейк
18
Аль-Хаджи
10
Бенрахма
72
Коне
7
Масурас
91
Ляказетт
15
Аль-Ояяри
44
Зулиани
4-1-2-1-2
52
Москера
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
15
Оливейра
24
Бамсауд
5
Моура
20
30
Семеду
23
Джейсон
35
Ганвула
10
Сакала
2
аль-Брейк
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
72
Коне
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
72
Коне
10
Бенрахма
77
77
10
Бенрахма
91
Ляказетт
19
Абу Таха
19
Абу Таха
91
Ляказетт
7
Масурас
70
Камара
70
Камара
7
Масурас
23
Джейсон
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
23
Джейсон
20
17
Лазаро
17
Лазаро
20
Остались в запасе
Неом
Аль-Фейха
33
Abdurahman Daghriry
ВР
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
42
Ali Dhafer Al Harshan
ЦЗ
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
33
Abdurahman Daghriry
ВР
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
42
Ali Dhafer Al Harshan
ЦЗ
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Вук Рашович

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Неома» с форой (-1). Хозяева не проигрывают в пяти последних матчах дома, демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и имеют преимущество в очных встречах. Гости, напротив, находятся в кризисе: не забивают в пяти из семи матчей и пропускают в среднем 2,60 гола за игру. Учитывая все факторы, «Неом» должен не только победить, но и сделать это с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Неома» с форой (-1) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Неомом» и «Аль-Фейхой» состоится 14 августа 2026 года в Неоме на домашнем стадионе и начнется в 19-50 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Неом» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Неома» с форой (-1)
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Неом
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