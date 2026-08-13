Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Неомом» и «Аль-Фейхой» пройдет 14 августа в Неоме на домашнем стадионе клуба. Хозяева подходят к старту сезона с уверенной домашней серией – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в шести последних встречах и демонстрируют катастрофическую атаку. Первый тур Высшей лиги – всегда важный рубеж, и обе команды стремятся начать сезон с положительного результата. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые выглядят явными фаворитами, или гости, которые попытаются прервать свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Неома» говорит их стабильная игра на домашнем стадионе. Команда не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола за матч, что свидетельствует о надежной обороне. В товарищеских матчах перед сезоном «Неом» выглядел уверенно: победы над «Лас-Пальмасом» (1-0) и «Орландо Пайретс» (1-0) подтверждают их боевой настрой. В очных встречах с «Аль-Фейхой» хозяева также имеют небольшое преимущество: одна победа и одна ничья в двух последних матчах. Однако атака «Неома» не отличается высокой результативностью – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола. Это означает, что для победы им, возможно, потребуется всего один гол, учитывая проблемы соперника в атаке.

«Аль-Фейха» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а ее атака практически не функционирует – в среднем за последние пять игр они забивают 0,00 гола, а также не забивают в пяти из семи последних матчей. Оборона гостей также выглядит крайне уязвимой: в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, а также пропускают в 10 из 12 последних матчей. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Фейха» потерпела разгромные поражения от НЕКа (0-7) и «Ден Босха» (0-2), что говорит о серьезных проблемах в игре. Учитывая, что гости не забивают и много пропускают, их шансы на положительный результат в Неоме выглядят минимальными.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Неома». Хозяева имеют надежную защиту, стабильность дома и играют против соперника, который практически не забивает и много пропускает. Даже при скромной атаке «Неома» этого должно быть достаточно для победы. Ожидается, что хозяева начнут сезон с уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В двух последних очных встречах «Неом» одержал одну победу (1-0) и один раз сыграл вничью (1-1), что дает ему небольшое психологическое преимущество. Текущая форма команд разительно отличается: «Неом» стабилен дома и редко пропускает, тогда как «Аль-Фейха» находится в глубоком спаде, не выигрывает в шести матчах и не забивает в пяти из семи последних встреч. Учитывая проблемы гостей в атаке и защите, «Неом» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Неома» с форой (-1). Хозяева не проигрывают в пяти последних матчах дома, демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и имеют преимущество в очных встречах. Гости, напротив, находятся в кризисе: не забивают в пяти из семи матчей и пропускают в среднем 2,60 гола за игру. Учитывая все факторы, «Неом» должен не только победить, но и сделать это с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Неома» с форой (-1) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Неомом» и «Аль-Фейхой» состоится 14 августа 2026 года в Неоме на домашнем стадионе и начнется в 19-50 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.