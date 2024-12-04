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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Баия
Коринтианс - Баия: обзор матча 04 декабря 2024
Коринтианс
04.12.2024, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Баия
12'
М. Депай
45+4'
Ю. Алберто
61'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Баия
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Гарро
88'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Раниэле
88'
80'
Замена
Эвералдо
️️️️
Л. Родригес
Замена
А. Сантана
️️️️
А. Каррильо
76'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ю. Алберто
76'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Б. Бидон
76'
73'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Желтая карточка
Раниэле
69'
Желтая карточка
Г. Энрике
67'
67'
Желтая карточка
Л. Родригес
66'
Желтая карточка
Н. Асеведо
62'
Замена
Жилберто
️️️️
Э. Рибейро
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
61'
59'
Желтая карточка
G. Xavier
46'
Замена
Адемир
️️️️
С. Ариас
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Тасиано
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Каррильо
45'
+4
27'
Замена
Адриэл
️️️️
M. Felipe
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Ю. Алберто
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
7
Адемир
ПВ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Соуза
21
Биду
13
Энрике
5
Рамальо
2
Матеузиньо
14
Раниэле
7
Бидон
8
Гарро
19
Каррильо
9
Алберто
10
Депай
3-1-3-1-3
4
Ариас
4
Кану
3
5
Асеведо
16
Тасиано
8
Кайо
10
Рибейро
80
Каули
46
Джуба
97
Родригес
1
14
Раниэле
70
Мартинес
70
Мартинес
14
Раниэле
19
Каррильо
80
Сантана
80
Сантана
19
Каррильо
7
Бидон
77
Коронадо
77
Коронадо
7
Бидон
8
Гарро
11
Магно
11
Магно
8
Гарро
9
Алберто
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Алберто
1
31
Адриэл
31
Адриэл
1
10
Рибейро
12
Жилберто
12
Жилберто
10
Рибейро
16
Тасиано
6
Лукас
6
Лукас
16
Тасиано
4
Ариас
7
Адемир
7
Адемир
4
Ариас
97
Родригес
27
Эвералдо
27
Эвералдо
97
Родригес
Остались в запасе
Коринтианс
Баия
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Баия
2
4
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
517
472
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.35
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
3 : 0
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Баия
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
- : -
03.12.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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