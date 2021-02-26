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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Палмейрас
Атлетико Минейро - Палмейрас: обзор матча 26 февраля 2021
Атлетико Минейро
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
79'
Жаир
89'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Палмейрас
ГОЛ! 2:0!
Э. Саша
89'
Желтая карточка
Гуга
84'
ГОЛ! 1:0!
Жаир
Пас отдал
Кено
79'
Замена
Э. Саша
️️️️
Маррони
78'
70'
Замена
M.
️️️️
Г. Силва
60'
Замена
Г. Верон
️️️️
Уэсли
Замена
Э. Варгас
️️️️
Д. Саварино
57'
46'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
Замена
Йоран
️️️️
М. Сарачо
46'
Замена
Кено
️️️️
D. Tardelli
46'
Желтая карточка
М. Сарачо
33'
Желтая карточка
Эверсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
38
Маррони
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Палмейрас
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
1
Victor
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
8
Данило
ОП
35
Педро Бикальо
ОП
27
Габриэль Верон
ПВ
42
Jailson
ЦФ
44
Henri Santos
ЦФ
67
Robinho
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
21
Рабельо
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
11
Саварино
29
Аллан
11
Сарачо
9
38
Маррони
4-1-3-3
12
Вандерлан
13
Кушчевич
6
Лима
16
Эстевес
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
10
Скарпа
21
Уэсли
13
25
11
Силва
38
Маррони
8
Саша
8
Саша
38
Маррони
9
20
Кено
20
Кено
9
11
Сарачо
19
Йоран
19
Йоран
11
Сарачо
11
Саварино
11
Варгас
11
Варгас
11
Саварино
93
Зе Рафаэль
8
Данило
8
Данило
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
27
Верон
27
Верон
21
Уэсли
11
Силва
7
7
11
Силва
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Палмейрас
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
42
Jailson
ЦФ
1
Матеус
ВР
44
Henri Santos
ЦФ
67
Robinho
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
12
Pedro Acacio
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
1
Матеус
ВР
44
Henri Santos
ЦФ
67
Robinho
ЦФ
35
Педро Бикальо
ОП
12
Pedro Acacio
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Минейро - Палмейрас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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