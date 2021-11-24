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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Минейро
Палмейрас - Атлетико Минейро: обзор матча 24 ноября 2021
Палмейрас
24.11.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
28'
Уэсли
57'
Дейверсон
36'
М. Сарачо
61'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Минейро
89'
Замена
Э. Саша
️️️️
М. Сарачо
Замена
Виллиан
️️️️
Уэсли
78'
Замена
В. Луис
️️️️
Жорже
74'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Г. Менино
73'
73'
Замена
Ч. Че
️️️️
И. Фернандес
Замена
Б. Лопес
️️️️
Г. Верон
73'
61'
ГОЛ! 2:2!
Халк
Пас отдал
Н. Силва
60'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Гуга
60'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Жаир
Желтая карточка
Дейверсон
58'
ГОЛ! 2:1!
Дейверсон
Пас отдал
П. де Паула
57'
Пенальти не реализован!
П. де Паула
56'
54'
Желтая карточка
Х. Алонсо
46'
Замена
Кено
️️️️
Д. Коста
45'
+4
Желтая карточка
И. Фернандес
Желтая карточка
R.
39'
39'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Г. Менино
38'
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарачо
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Г. Верон
28'
Желтая карточка
М. Роша
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Маркос Роша
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Палмейрас
35
Матеус Фернандес
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
20
Кено
ЦФ
41
Нето
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
1-1-5
15
Данило
25
Менино
21
Уэсли
42
16
Дейверсон
27
Верон
12
де Паула
3-2-1-5
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
22
Эверсон
11
Сарачо
8
Фернандес
19
Коста
25
Менино
35
Фернандес
35
Фернандес
25
Менино
6
Жорже
12
Луис
12
Луис
6
Жорже
21
Уэсли
11
Виллиан
11
Виллиан
21
Уэсли
27
Верон
77
Лопес
77
Лопес
27
Верон
8
Жаир
25
Мариано
25
Мариано
8
Жаир
19
Коста
20
Кено
20
Кено
19
Коста
8
Фернандес
3
Че Че
3
Че Че
8
Фернандес
11
Сарачо
8
Саша
8
Саша
11
Сарачо
23
Гуга
11
Варгас
11
Варгас
23
Гуга
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Минейро
4
Луис Адриано
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
41
Нето
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
4
Луис Адриано
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
41
Нето
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Минейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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