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«Оренбург» – «Ростов»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

25 июля 2026 10:57
Оренбург - Ростов
26 июл. 2026, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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3.00
Победа «Ростова»
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Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» пройдет 26 июля 2026 года в Оренбурге на стадионе «Газовик». Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в атаке – всего четыре гола в пяти последних матчах, при этом команда пропускает в четырех встречах подряд. Гости, напротив, имеют более сбалансированную игру, забивая 1.40 гола в среднем за матч и имея положительную статистику в очных встречах, где они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей против «Оренбурга». Сможет ли «Оренбург» использовать преимущество домашнего поля и прервать свою неудачную серию в матчах с «Ростовом», или гости продолжат свое доминирование и добьются успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Оренбург» подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру), а голевая серия прервалась после поражения от «Краснодара» (0:3) в последнем туре прошлого сезона. При этом хозяева пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за игру пропускают 1.40 гола. В очных встречах с «Ростовом» у «Оренбурга» негативная статистика: они не могут обыграть этого соперника в восьми из десяти последних матчей, а гости забивают в 11 из 13 последних встреч с «Оренбургом». Домашняя поддержка на «Газовике» может помочь, но текущая форма и проблемы в атаке ставят под сомнение их способность добиться положительного результата.

«Ростов» выглядит предпочтительнее: команда забивает 1.40 гола в среднем за матч и имеет голевую серию из трех матчей. В предсезонных товарищеских матчах ростовчане показали неплохую результативность, обыграв «Факел» (2:1) и «Краснодар» (4:3), что говорит о хорошей атакующей форме. Однако оборона гостей не безупречна – они пропускают в трех последних матчах и в среднем пропускают 1.60 гола за игру. В гостевых матчах «Ростов» действует уверенно, не проигрывая в пяти из семи последних выездных встреч, а в очных матчах с «Оренбургом» они имеют явное преимущество, забивая практически в каждом матче против этого соперника.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Ростов» имеет преимущество в очных встречах, лучшую атакующую форму и стабильно забивает, тогда как «Оренбург» испытывает проблемы в атаке и не может обыграть этого соперника в последних матчах. Хозяева наверняка создадут моменты, но их низкая реализация должна позволить гостям добиться победы. Победа «Ростова» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ростов» уверенно доминирует, не проигрывая «Оренбургу» в восьми из десяти последних матчей и забивая в 11 из 13 последних встреч с этим соперником. Текущая форма «Оренбурга» (низкая результативность в атаке) и стабильность «Ростова» в гостевых матчах указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и добиться победы, несмотря на свои проблемы в обороне.

Личные встречи
28% (5)
17% (3)
56% (10)
22
Забитых мячей
25
1.22
В среднем за матч
1.39
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
0 : 1
25.04.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 1
05.10.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1 : 2
08.03.2025
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Ростов
3 : 1
18.09.2024
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0 : 1
28.08.2024
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1 : 1
06.11.2023
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10.04.2023
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13.07.2019
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Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 0
20.04.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0 : 1
06.10.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2 : 0
21.05.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1 : 0
30.07.2016
Оренбург
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Данила Ведерников
ЛЗ
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
16
Хорди Томпсон
ЦП
27
Ренат Голыбин
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ЦП
37
Дамиан Пуэбла
ЦП
57
Евгений Болотов
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
40
Роналдо
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Данила Прохин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
9
Константин Кучаев
ЛП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Даниил Шанталий
ЦП
62
Иван Комаров
ПП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
4-5-1
1
Овсянников
3
Ведерников
6
Паласиос
4
Хотулев
2
Поройков
27
Голыбин
20
Рыбчинский
37
Пуэбла
57
Болотов
16
Томпсон
30
Гузина
3-2-4-1
1
Ятимов
4
Мелехин
78
Прохин
3
Сако
87
Лангович
40
Роналдо
62
Комаров
8
Миронов
10
Шанталий
9
Кучаев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Джонатан Альба

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ростов» сумеет обыграть «Оренбург» в матче 1 тура РПЛ, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева испытывают проблемы в атаке и не могут обыграть этого соперника в последних матчах, тогда как гости стабильно забивают и имеют психологическое преимущество. Учитывая, что «Ростов» забивает в среднем 1.40 гола за игру, а «Оренбург» пропускает 1.40, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Ростова» за 3.00 выглядит привлекательной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Оренбургом» и «Ростовом» состоится 26 июля 2026 года в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть онлайн

3.00
Победа «Ростова»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
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