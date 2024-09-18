Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 18 сентября 2024
Ростов
18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
35'
Е. Голенков
62'
А. Сутормин
86'
Роналдо
14'
Х. Марин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Оренбург
ГОЛ! 3:1!
Роналдо
Пас отдал
К. Щетинин
86'
Замена
И. Азнауров
️️️️
Е. Голенков
77'
67'
Желтая карточка
Д. Хотулев
65'
Замена
Х. Томпсон
️️️️
Э. Гюрлюк
65'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Х. Марин
65'
Замена
А. Коваленко
️️️️
И. Башич
Замена
Роналдо
️️️️
А. Сутормин
63'
Замена
Р. Саравия
️️️️
К. Кучаев
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Сутормин
62'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
46'
46'
Замена
️️️️
Т. Муро
ГОЛ! 1:1!
Е. Голенков
Пас отдал
Е. Чернов
35'
16'
Желтая карточка
Т. Муро
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
13
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
3-3-3-1
71
Одоевский
40
Вахания
4
Мелехин
67
Игнатов
23
Чернов
15
Глебов
11
Сутормин
19
Байрамян
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
4
Хотулев
38
Касимов
88
Караташ
29
Муро
20
Рыбчинский
96
Барановский
26
Марин
17
Гюрлюк
13
Башич
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
5
Саравия
5
Саравия
18
Кучаев
69
Голенков
73
Азнауров
73
Азнауров
69
Голенков
11
Сутормин
7
Роналдо
7
Роналдо
11
Сутормин
13
Башич
8
Коваленко
8
Коваленко
13
Башич
17
Гюрлюк
10
Томпсон
10
Томпсон
17
Гюрлюк
26
Марин
9
Оганесян
9
Оганесян
26
Марин
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Оренбург
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:48
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+