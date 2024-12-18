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Давид Деограсия
Давид Деограсия
Испания
21 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Колыванов назвал тренеров РПЛ, которые не оправдали ожиданий
2024.12.18 09:05
3
Президент «Оренбурга» высказался о возможности сотрудничества с Деограсией
2024.10.07 13:19
Видео
«Оренбург» показал, как Деограсия попрощался с командой
2024.10.03 18:43
6
Фото
«Оренбург» уволил главного тренера
2024.10.03 11:50
4
Тренер «Оренбурга» – о матче с «Зенитом»: «Поедем в Петербург играть на победу»
2024.10.01 22:22
Фанаты «Оренбурга» – тренеру Деограсии: «Давид, уходи!»
2024.09.27 19:40
3
Деограсия объяснил поражение от «Ростова»
2024.08.28 18:30
Деограсия – о желтой карточке в матче с «Ростовом»: «Если нужно сидеть и молчать, то так и буду поступать»
2024.08.17 22:32
1
Деограсия объяснил 1:5 от ЦСКА
2024.08.04 19:19
Деограсия ответил, какого футболиста хотел бы увидеть в «Оренбурге»: «К сожалению, он завершил карьеру»
2024.08.03 10:50
Деограсия прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком»
2024.07.21 22:46
1
«Оренбург» продлил контракт с главным тренером
2024.06.03 09:25
2
Тренер «Оренбурга» объяснил упущенную победу над «Уралом»
2024.05.19 15:29
Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива»
2024.05.12 17:41
Деограсия прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
2024.05.04 19:43
В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией
2024.04.20 16:16
В «Оренбурге» рассказали о будущем главного тренера Деограсии
2024.04.16 09:03
РПЛ выбрала лучшего тренера марта
2024.04.11 11:20
Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»
2023.12.12 15:34
7
Деограсия согласился принять Мостового на стажировку
2023.12.12 13:28
Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России
2023.12.12 11:57
14
Тренер «Оренбурга» раскритиковал формат и расписание Кубка России
2023.12.12 10:13
1
Деограсия прокомментировал выступления «Оренбурга» в первой части сезона
2023.12.12 09:28
Деограсия сохранил пост главного тренера «Оренбурга»
2023.12.10 21:17
Карпин получил штраф за восьмое нарушение в сезоне
2023.11.09 16:17
1
Фото
Определены номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
2023.10.12 12:04
1
Тренер «Оренбурга» оценил победу над «Зенитом»
2023.09.30 15:52
1
Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Локомотивом»
2023.09.17 21:54
1
РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают
2023.09.17 20:59
37
РПЛ. «Оренбург» победил «Сочи» (3:0) и покинул зону вылета, при Деограсии команда не проигрывает
2023.09.03 14:58
5
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