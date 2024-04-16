Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • В «Оренбурге» рассказали о будущем главного тренера Деограсии

    В «Оренбурге» рассказали о будущем главного тренера Деограсии

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с продлением контракта с главным тренером Давидом Деограсией.

    – «Оренбург» весной в тройке самых успешных команд РПЛ. Можно ли сказать. что вы угадали с Деограсией?

    – Мы сейчас так идем. Надо закончить чемпионат, чтобы подводить какие-то итоги и делать выводы. Пока еще рано об этом говорить.

    – Начались ли переговоры с Деограсией о новом контракте?

    – У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу – сохранить прописку в РПЛ.

    – Есть ли опасения, что если «Оренбург» продолжит добиваться результата, то летом Деограсию уведут из команды?

    – Я думаю, что еще рано. Никто не будет брать тренера по итогам полугодичной работы. Давиду надо здесь, скажем так, себя зарекомендовать, чтобы за ним кто-то пришел и взял его. Пока рано об этом говорить.

    • После 23 матчей «Оренбург» занимает 12-е место в РПЛ с 26 очками.
    • В весенней части чемпионата России команда одержала 3 победы при 2 ничьих, а ее беспроигрышная серия достигла 6 матчей подряд.

    Новости по теме
    В «Оренбурге» назвали препятствие для выкупа Адамова у «Зенита» 1
    Директор «Оренбурга» – о паводке: «Всего-навсего прорвало плотину, это же не океан – клуб живет обычной жизнью» 4
    Юран саботировал пресс-конференцию после поражения от «Оренбурга» 5
    Источник: «Спорт День за Днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+