В «Оренбурге» рассказали о будущем главного тренера Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с продлением контракта с главным тренером Давидом Деограсией.

– «Оренбург» весной в тройке самых успешных команд РПЛ. Можно ли сказать. что вы угадали с Деограсией?

– Мы сейчас так идем. Надо закончить чемпионат, чтобы подводить какие-то итоги и делать выводы. Пока еще рано об этом говорить.

– Начались ли переговоры с Деограсией о новом контракте?

– У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу – сохранить прописку в РПЛ.

– Есть ли опасения, что если «Оренбург» продолжит добиваться результата, то летом Деограсию уведут из команды?

– Я думаю, что еще рано. Никто не будет брать тренера по итогам полугодичной работы. Давиду надо здесь, скажем так, себя зарекомендовать, чтобы за ним кто-то пришел и взял его. Пока рано об этом говорить.