Колыванов назвал тренеров РПЛ, которые не оправдали ожиданий

Бывший главный тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о тренерах РПЛ в 2024 году.
– Кто для вас стал лучшим тренером в российском футболе в 2024 году?
– Нет, однозначного выбора. Семак, Мусаев хорошо работали. Галактионов из «Локомотива». В конце Станкович спартаковский.
– Какой тренер вас удивил?
– Галактионов однозначно удивил, никто не предполагал, что они так будут играть в чемпионате. Сейчас в концовке ребята, наверное, устали. Но все равно считаю, что неплохо.
– Какой тренер не оправдал ваши ожидания?
– Тренеры «Оренбурга»: Деограсия и Слишкович.
- «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место.
- «Оренбург» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.