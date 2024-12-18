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    • Колыванов назвал тренеров РПЛ, которые не оправдали ожиданий

    Колыванов назвал тренеров РПЛ, которые не оправдали ожиданий

    Бывший главный тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о тренерах РПЛ в 2024 году.

    – Кто для вас стал лучшим тренером в российском футболе в 2024 году?

    – Нет, однозначного выбора. Семак, Мусаев хорошо работали. Галактионов из «Локомотива». В конце Станкович спартаковский.

    – Какой тренер вас удивил?

    – Галактионов однозначно удивил, никто не предполагал, что они так будут играть в чемпионате. Сейчас в концовке ребята, наверное, устали. Но все равно считаю, что неплохо.

    – Какой тренер не оправдал ваши ожидания?

    – Тренеры «Оренбурга»: Деограсия и Слишкович.

    • «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место.
    • «Оренбург» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    18.12.2024 09:05
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1734505295
    Странный он какой-то этот Колыванов) Да кто такой Слишкович и какие надежды на него кто-то возлагал?)
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    zigbert
    1734510160
    Тут и думать не надо, ткнуть пальцем в команду находящуюся на последнем месте.
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    Каратель помойников
    1734510529
    Сразу чувствуется "экспертное" мнение великого тренера.смешно когда вообще упоминают сельдереевого физрука.он однозначно лидер "на кого больше и дольше всех забивали"
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