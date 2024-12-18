Колыванов назвал тренеров РПЛ, которые не оправдали ожиданий

Бывший главный тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о тренерах РПЛ в 2024 году.

– Кто для вас стал лучшим тренером в российском футболе в 2024 году?

– Нет, однозначного выбора. Семак, Мусаев хорошо работали. Галактионов из «Локомотива». В конце Станкович спартаковский.

– Какой тренер вас удивил?

– Галактионов однозначно удивил, никто не предполагал, что они так будут играть в чемпионате. Сейчас в концовке ребята, наверное, устали. Но все равно считаю, что неплохо.

– Какой тренер не оправдал ваши ожидания?

– Тренеры «Оренбурга»: Деограсия и Слишкович.