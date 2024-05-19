Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Тренер «Оренбурга» объяснил упущенную победу над «Уралом»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия оценил результат матча 29-го тура РПЛ против «Урала».

    • Команда из Екатеринбурга спасла ничью – 3:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Набрав по одному очку, «Урал» и «Оренбург» покинули зону стыков.

    – Можно ли говорить о том, что «Оренбург» удовлетворен результатом матча с «Уралом»?

    – Нет, я бы так не сказал. Хоть я и улыбаюсь, но я зол. Ведя в счете 3:1 на выезде, должны были победу забирать, но мы будем продолжать дальше.

    Как я говорил перед матчем, «Урал» будет делать много навесов в штрафную. Мы понимали, что команда будет высоко располагаться и оставлять много места за спиной защитников. Мы использовали эти моменты, забили гол с контратаки.

    – Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

    – Мы понимали, что «Урал» опасен на стандартах, и работали над этим. Команда была к этому готова.

    Думаем, в следующем матче против «Спартака» нужно будет выигрывать.

    Новости по теме
    Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива» 1
    Деограсия прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
    В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+