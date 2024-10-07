Президент «Оренбурга» высказался о возможности сотрудничества с Деограсией

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал вариант с приглашением бывшего главного тренера команды Давида Деограсии для работы в структуре клуба.

– Деограсия может в ближайшее время вернуться в «Оренбург» в качестве тренера молодежной команды?

– Это не так. Мы сохранили хорошие отношения. Сегодня у меня была встреча с Деограсией, мы договорились, что в будущем, если он будет востребован в нашей академии, мы обсудим этот вопрос. Это в перспективе. Речь не шла о работе здесь и сейчас. Давид внес существенные позитивные коррективы в работу нашей академии.