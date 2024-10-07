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    • Президент «Оренбурга» высказался о возможности сотрудничества с Деограсией

    Президент «Оренбурга» высказался о возможности сотрудничества с Деограсией

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал вариант с приглашением бывшего главного тренера команды Давида Деограсии для работы в структуре клуба.

    – Деограсия может в ближайшее время вернуться в «Оренбург» в качестве тренера молодежной команды?

    – Это не так. Мы сохранили хорошие отношения. Сегодня у меня была встреча с Деограсией, мы договорились, что в будущем, если он будет востребован в нашей академии, мы обсудим этот вопрос. Это в перспективе. Речь не шла о работе здесь и сейчас. Давид внес существенные позитивные коррективы в работу нашей академии.

    • Сегодня главным тренером «Оренбурга» был назначен Владимир Слишкович.
    • Деограсия был уволен с этого поста 3 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    1728302308
    Деограсия по вторникам будет там работать дворником,в понедельник-медстатистом,в остальные дни-артистом.
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