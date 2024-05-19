РПЛ. «Урал» избежал поражения от «Оренбурга» (3:3), уступая в 2 мяча

«Урал» и «Оренбург» не выявили сильнейшего в 29-м туре чемпионата России.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:3. Хозяева поля смогли отыграться, уступая в два мяча в середине второго тайма.

Обе команды покинули зону стыков РПЛ, опередив «Факел» и «Пари НН».

В заключительном туре «Урал» на выезде встретится с ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак».

Россия. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Воробьев, 3; 1:1 – Бегич, 44; 1:2 – Горбани, 50; 1:3 – Перес, 58; 2:3 – Бегич, 60; 3:3 – Шеттине,78.

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