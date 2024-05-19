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    • РПЛ. «Урал» избежал поражения от «Оренбурга» (3:3), уступая в 2 мяча

    РПЛ. «Урал» избежал поражения от «Оренбурга» (3:3), уступая в 2 мяча

    «Урал» и «Оренбург» не выявили сильнейшего в 29-м туре чемпионата России.

    Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:3. Хозяева поля смогли отыграться, уступая в два мяча в середине второго тайма.

    Обе команды покинули зону стыков РПЛ, опередив «Факел» и «Пари НН».

    В заключительном туре «Урал» на выезде встретится с ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак».

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Воробьев, 3; 1:1 – Бегич, 44; 1:2 – Горбани, 50; 1:3 – Перес, 58; 2:3 – Бегич, 60; 3:3 – Шеттине,78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1716116851
    Урал проявил волю, мог даже выиграть. Но не сложилось...
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    Mirak92
    1716118326
    Что не матч ,то аншлаг !!!!!
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